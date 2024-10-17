澳職方程式｜澳職開鑼　中岸水手迎墨爾本勝利裝腔作「細」

新一季澳職今周開鑼，今季有FC奧克蘭加入戰團，令總參賽隊伍增至13隊；揭幕戰即有重頭戲，上演去季總決賽翻版戰，由上屆總冠軍中岸水手主場迎擊墨爾本勝利，兩軍「細」鈞力敵，勝負難料。

（球賽編號：FB2281，10月18日 16:35開賽）



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水手上季開季連輸4場，豈料之後愈踢愈好，到季尾連續8場不敗，取得7勝1和，不單於常規賽封王，並於季後賽總決賽以3：1力挫墨爾本勝利，連續兩屆掄元。

賴恩艾蒙臣上屆總決賽梅開二度，助水手勇奪冠軍。（Getty Images）

雖然水手有球隊神射手安祖托利斯涉犯刑事罪行被解約，但今年1月加盟的賴恩艾蒙臣（Ryan Edmondson）表現不俗，去季總決賽便梅開二度；加上水手今季買了入巴西前鋒域陀菲查奧、曾外流歐洲的澳洲後衛辛斯貝利，以及北愛爾蘭中場麥卡蒙特，實力有增無減。

墨爾本勝利仍倚重老將科拿路利，這名37歲前鋒去季21場聯賽攻入18球，仍是球隊的進攻核心；另外勝利今季簽入了希臘射手尼高斯維高斯（Nikos Vergos），之前效力過奧林比亞高斯及彭拿典奈高斯，實力不俗，可望分擔科拿路利的進攻重擔。

希臘射手尼高斯維高斯今季加盟墨爾本勝利，有望分擔科拿路利的進攻重擔。（Getty Images）

水手近5次面對勝利，取得2勝2和1負，稍佔上風，其中3場總入球不超過2球；考慮到季初眾將未拾最佳狀態，今仗一於博「入球細」。

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