女足最前線｜女子澳職開鑼　西部聯捉威靈頓鳳凰

澳職已踏入第3周，而女子澳職則在今周開鑼，揭幕戰由兩支較新的隊伍較量，西部聯女足將於主場迎擊威靈頓鳳凰。





⁠女子澳職於2008年10月25日創立，今季是第17季，跟澳職一樣，分常規賽與季後賽，現時有12隊角逐，常規賽採雙循環制，聯賽首6名晉身季後賽，季後賽則是淘汰賽形式；上季常規賽冠軍是墨爾本城，季後賽盟主則是FC悉尼。

西部聯今季獲菲律賓國腳中場莎拉艾芝絲維姬加盟，實力大增。（Getty Images）

事實上，FC悉尼是女子澳職的霸主，5次常規賽稱冠，5次季後賽封后，都是列強中最多的。前季才躋身女子澳職的西部聯，則是新興勢力，她們首季參戰即獲常規賽亞軍，上季亦取得季軍。

西部聯陣中不乏好手，隊長盧嘉素（Chloe Logarzo）是澳洲女足國腳，今季又羅致了菲律賓國腳中場莎拉艾芝絲維姬（Sara Eggesvik），這名27歲中場在挪威出生及成長，曾效力英冠的查爾頓，經驗豐富，由於她的母親是菲律賓人，所以她最後選擇代表母親的國家。

威靈頓鳳凰也算是算新軍，今季是第4季參賽，但過去戰績一般，最好已是上季的第8名。鳳凰以多名新西蘭國腳組成，包括今季由帕斯光輝回歸的嘉絲積莉（Grace Jale）；鳳凰今季更有曾效力阿士東維拉、錫菲聯等球會的英格蘭前鋒奧莉菲亞費格遜（Olivia Fergusson）加盟，實力增強不少。

嘉絲積莉曾效力威靈頓鳳凰，今次崔護重來，誓助球隊爭取佳績。（Getty Images）

雙方交手4次，西部聯取得3勝1負，如果只計主場，則兩戰全勝，今場有主場之利兼實力較高下，贏面較大，一於捧主隊旗開得勝。

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