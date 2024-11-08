劍擊｜2024/25國際賽開鑼　世界盃/大獎賽賽程+焦點+港隊名單

2024/25劍擊國際賽賽季11月中開鑼，一眾港將即將開展四出征戰的生活，當中包括在巴黎奧運順利衛冕﹑以世界第一身份角逐新賽季的張家朗。本文將為大家更新香港隊的賽程﹑參賽名單﹑戰績﹑直播連結。



香港明年1月將舉辦女子花劍世界盃。（資料圖片/夏家朗攝）

由FIE（國際劍聯）管豁的劍擊國際賽賽季，由每年11月展開，直至翌年夏天結束。花劍、佩劍、重劍每季將進行8個分站的世界盃或大獎賽，加上洲際錦標賽及世界錦標賽，而各個劍種的賽站皆不同，分站遍佈亞洲、歐洲、非洲及美洲，而香港在明年1月將主辦女子花劍世界盃。

佩劍與重劍的國際賽首站在11月第二個周末開始，佩劍在阿爾及利亞舉行世界盃，而男、女重則分別在瑞士伯恩及阿聯酋富吉拉上演分站賽事。花劍則稍遲開季，11月第4個周末在非洲突尼西亞舉行分站。

2024/25劍擊國際賽賽程

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香港隊參賽名單

除東道主外，世界盃及大獎賽每支隊伍每站可最多派12人參賽，港隊自然也一樣，而且每站的陣容相若，各個劍種的主力劍手大多會悉數出戰，而各站的參賽名單將在開賽前一星期公布。

香港隊首站參賽名單



阿爾及利亞站佩劍世界盃

男子：陳樂熹﹑張愷駿﹑周頌羲﹑何思朗﹑羅浩天﹑Jasper Tsao

女子：歐倩瑩﹑朱詠翹﹑梁洛文﹑薛雅齊



瑞士站男子重劍世界盃

方凱申﹑何瑋桁﹑劉昊峯﹑林楷喆﹑吳浩天﹑吳霆騫﹑王亮迪﹑汪承毅﹑楊均培﹑WANG Liangdi



阿聯酋站女子重劍世界盃

陳渭泠﹑陳祉澄﹑朱嘉望﹑佘繕妡﹑連翊希﹑吳卓輶



港隊焦點

香港劍擊隊在巴黎奧運歷史摘下兩金，江旻憓與張家朗一同登上世界第一，但Vivian已經急流勇退。張家朗生涯贏盡錦標，只剩下世錦賽冠軍便完成大滿貫，家朗最快在明年7月在格魯吉亞舉行的世界錦標賽，爭做世界冠軍。

今年6月的亞洲錦標賽，男子重劍的何瑋桁與吳浩天首度包辦決賽，兩人世界排名躋身前30（何瑋桁：20位；吳浩天：27位），加上花劍的蔡俊彥（第20）及陳諾思（第24）同樣有望衝擊世界前16，以爭取直入國際賽次日的資格。

劍擊國際賽有直播嗎？

部分賽站設有網上直播，在國際劍聯的Youtube頻道或其他網上頻道直播，需每站待賽會公布。根據上季，Now TV取得大獎賽的播映權，觀眾需要在收費頻道中收看直播。

港隊男子花劍上季曾在主場香港站封王。（FIE圖片）

香港隊上季世界盃及大獎賽戰績

港隊上季在個人項目一共獲得5冠1亞1季，當中江旻憓贏得其中三站女重賽事，張家朗在男花兩度封王，蔡俊彥亦曾登上頒獎台。此外，港隊男子花劍在主場香港站勇奪團體冠軍，創下港隊歷史。

港隊國際賽上季戰績



江旻憓：3冠（多哈站大獎賽、巴塞站世界盃、阿聯酋站世界盃）

張家朗：2冠1亞（冠軍：都靈站大獎賽、上海站大獎賽；亞軍：伊斯坦堡站世界盃）

蔡俊彥：1季（日本站世界盃

男子花劍隊：1冠1季（冠軍：香港站世界盃；季軍：日本站世界盃）



除了巴黎奧運金牌，張家朗上季曾摘下兩金一銀。（FIE圖片）

大獎賽VS世界盃的分別

每項劍種每一季各有5站世界盃，世界盃設個人賽及團體賽，排名積分系數為1；大獎賽則每項劍種一季有3站，只設個人賽，排名積分系數為1.5，與洲際錦標賽同級，意味比起世界盃，可獲更高排名分數。

世界排名如何計算

國際劍聯計算劍手一年內的成績，在世界盃﹑大獎賽中，剔除最低分的3站﹑計算最佳5站成績，加上洲際錦標賽，及奧運或世界錦標賽的分數。

劍手在每項賽事會按排名獲得相應積分，而每項賽事有不同的「系數」，相應成績乘以系數，變成所得的積分。世界盃排名積分系數為1；大獎賽與洲際錦標賽系數為1.5；世界錦標賽系數為2.5；奧運得分系數為3。世界排名在每站賽事後更新，積分採取「滾動制」（Rolling System），每一場世界盃或大獎賽舉行後，去年同一站賽事的積分即告無效。

個人賽獲得積分：



冠軍：32分；亞軍：26分；季軍：20分；第5至8名：14分；第9至16名：8分；第17至32名：4名；第33至64名：2分；第65至96名：1分；第97至128名：0.5分；第129至256名：0.25分



世界盃團體賽獲得積分：



冠軍：64分；亞軍：52分；季軍：40分；殿軍：36分；第5名：32分；第6名：30分；第7名：28分；第8名：26分；第9名：25分；第10名：24分；第11名：23分；第12名：22分；第13名：21分；第14名：20分；第15名：19分；第16名：18分；第17-32名：8分

