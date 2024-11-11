女足最前線｜祖雲達斯女子歐聯硬撼阿仙奴　老婦人「細」抗兵工廠

今周是男足國際賽期，但女足球會賽事仍然上演，周中女子歐聯分組賽C組便有一場矚目大戰，由意甲班霸祖雲達斯主場迎戰英超勁旅阿仙奴；兩軍「細」均力敵，今仗勝負難料。

（球賽編號：FB3828，11月13日 01:45開賽）



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女子歐聯仍以分組賽角逐，分4組共16隊比賽，祖雲達斯與阿仙奴同列於C組，同組還有拜仁慕尼黑，而「祖記」與「兵工廠」之前便分別以0：2及2：5不敵該德甲豪門；由於每組只得首兩名出線，因此今仗兩軍都不容再失。

艾莉莎列曼今季隨男友杜格拉斯雷斯，雙雙由阿士東維拉加盟祖雲達斯。（Getty Images）

祖雲達斯女足跟男足一樣，是意甲班霸級球會，於2017至2022年5個球季，曾取得聯賽5連霸，雖然近兩季不敵羅馬只得亞軍，但球隊實力依然強勁，陣中除了有意大利國腳姬列妮（Cristiana Girelli）坐陣，今季又獲瑞士美女翼鋒艾莉莎列曼（Alisha Lehmann）加盟，難怪在意甲以8勝1和得25分高踞榜首。

阿仙奴在女子英超開季表現失色，連帶領隊伊迪禾也被炒，助教兼前荷蘭國腳施歷嘉絲於10月暫掌帥印，球隊近3場也有起色，取得2勝1和，包括上周五主場以5：0大破白禮頓；其中英格蘭國腳前鋒盧素（Alessia Russo）近兩仗都有入球。

阿仙奴前鋒盧素近況回勇，近兩仗都有進帳。（Getty Images）

兩軍只曾交手兩次，在這兩場歐聯賽事，阿仙奴取得1勝1和，值得留意是，這兩仗總入球都不多於2球。由於雙方實力接近，都難言穩勝，所以今仗不如博「入球細」更有勝算。

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