國際賽出擊｜日本超班　征中國無有怕　穩開「讓客」

中國在2026世界盃外圍賽亞洲區第3圈賽事上一仗剛絕殺巴林，升上第4，出線形勢重燃希望；今仗主場迎擊C組最強的日本，誓要報卻作客時慘吞7蛋的敗辱。

（球賽編號：FB4078，11月19日 20:00開賽，港台電視32台直播）



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中國上仗作客巴林上演球迷奇遇記，完場前主隊曾將皮球送入網窩，但被VAR推翻；大難不死後，補時階段中國卻藉前鋒張玉寧門前建功，以1：0擊敗對手，連同之前力挫印尼，取得兩連勝，並以5戰得6分，與沙特阿拉伯及澳洲同分，只是得失球不及對手而排第4，仍有機會躋身下一圈賽事。

中國前鋒張玉寧近兩仗都有入球，是球隊的取分之匙。（Getty Images）

在第3圈首輪賽事，中國正遇上日本，並作客以0：7慘敗，但之後幾仗慢慢重拾信心，難怪張玉寧今仗賽前表示上次落敗其中一個原因是隊巴繞路，令他們熱身不足，他更豪言今仗不會再失7球。

南野拓實後上埋門效率高，上仗對印尼也有進帳。（Getty Images）

然而，日本在這一組簡直大超班，上場作客以4：0輕取印尼，現時以4勝1和得13分的戰績高踞榜首，而且攻入19球而只失1球，球隊整體實力強橫，因此就算前鋒上田綺世因傷倦勤，但替補他效力些路迪的古橋亨梧，今季蘇超上陣11次攻入4球，亦非泛泛之輩。

中鋒上田綺世受傷，但日本人才濟濟，例如古橋亨梧亦有不錯的入球能力。（Getty Images）

日本自千禧年後面對中國，未嘗敗績，近6次交手更取得5勝1和，實力已遠遠拋離國足；加上日本近6次世盃外圍賽作客錄得全勝，今仗亦不會例外，「讓客」穩開。

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