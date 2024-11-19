街頭跳繩競技亞洲邀請賽　港隊奪3冠　維園今周設跳繩體驗區

中國香港跳繩總會聯乘「M」品牌體育活動 — FIBA 3x3香港年終賽，推出街頭跳繩競技亞洲邀請賽，賽事類似霹靂舞的「對戰」（Battle）形式上演，而且觀眾更可投票選出心目中的冠軍；比賽場區內的​​「3x3 Village 城市運動嘉年華」亦有各種跳繩運動體驗，與眾同樂。



街頭跳繩競技亞洲邀請賽獲中國、中華台北、日本等不同地方頂尖好手參賽。（公關提供）

在賽馬會「齊跳高飛」跳繩計劃支持下，中國香港跳繩總會延續巴黎奧運將跳繩納入城市運動一部分的概念，持續推廣跳繩作為促進健康的社區運動及精英運動，因此今次與「M」品牌體育活動 — FIBA 3x3香港年終賽合作，在賽事舉行場地維多利亞公園，於11月16日先舉辦「亞洲跳繩交流工作坊」，藉着與中國、日本等頂尖選手交流，從而提升香港運動員和教練的水平。

香港精英跳繩運動員何柱霆贏得男子單人繩對決冠軍。（公關提供）

接着是11月17日晚上舉行的「街頭跳繩競技亞洲邀請賽」，今次參賽的都是亞洲最高水平的跳繩運動員，為亞洲跳繩聯合會（AJRU）認可賽事，主要有來自中國的杜婷婷、段中飛；中華台北的簡子翔；中國澳門的張佩瑤，還有多名日本好手如服部都空、靑谷州、淀谷明葵及米谷樹等；中國香港隊亦精銳盡出，何柱霆、劉盼晞及何卓錡等都有參賽。

日本選手將不少街舞元素帶入跳繩之中。（公關提供）

今次比賽有別於其他跳繩比賽，而是以類似霹靂舞的「對戰」（Battle）形式上演，格外刺激，而賽事的評判，更是現場的幾百名觀眾，大家以投票選出跳得最出色的選手或隊伍。今次賽事有6個比賽項目，分別是：男女單人繩對決、單人交互繩對決、三人交互繩對決、速度接力對決（單人繩）及速度接力對決（交互繩）；結果中國香港跳繩隊除了贏得速度接力對決（交互繩），並由何柱霆及陳曉琳摘下男女單人繩對決冠軍；日本代表也有出色表現，米谷樹於單人交互繩對決掄元，並夥拍淀谷明葵及青谷洲捧走三人交互繩對決冠軍；至於速度接力對決（單人繩）賽事，由段中飛、杜婷婷、賴文樂與張佩瑤組成的亞洲邀請隊跳得408下，以1下之微力壓由賴家保、梁潤生、楊梓晴及陳曉琳組成的港隊奪冠。

今次賽事由約500名現場觀眾即場投票選出勝方。（公關提供）

在單人繩對決先後擊敗日本名將服部都空及中華台北好手簡子翔封王的港將何柱霆認為，今次賽事好玩又刺激，現場氣氛亦熾熱，他說：「早前我有機會在歐洲幾個萬人的體育場館表演，對於能在香港的主場上演出非常期待，在維園比賽亦是第一次。我注意到在鬧市公園舉行比賽的觀眾數量遠超體育館，尤其是來自跳繩界以外的市民。我希望未來能有更多跳繩比賽融入大型活動中，甚至開發新的香港主場國際跳繩賽事。」

公眾除可以欣賞跳繩運動外，亦可以親身體驗，因為中國香港跳繩總會於11月22至24日在場區內的​​「3x3 Village 城市運動嘉年華」擺出攤位，設有花式跳繩體驗、大繩跳繩挑戰，以及結合跳繩、街舞和翻騰的「快閃Show」，適合各個年齡層的現場公眾參加。

對於今次街頭跳繩競技賽事及體驗活動，中國香港跳繩總會主席黃婷則表示，十分高興能夠將巴黎奧運的「城市運動公園」（Urban Park）概念帶到維多利亞公園實行，讓香港市民能夠近距離接觸亞洲最高水平的跳繩運動員表演。

經過今次與亞洲頂尖選手交流後，中國香港跳繩隊獲益良多，並有助稍後參加皇后盃．泰國跳繩公開賽2024及下年暑假在日本舉行的2025世界錦標賽，爭取佳績。