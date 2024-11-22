歐洲波精選｜意甲免費睇　國際米蘭食拖「羅」開「讓客」

今季意甲競爭激烈，經過12周後，前6位只有2分差距，今周適逢開電視免費直播維羅納主場對國際米蘭及AC米蘭主場對祖雲達斯的賽事，絕對值得捧場。

（球賽編號：FB4262，11月23日22:00開賽，HOY TV 76台直播）



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拿玻里今季由名帥干地執教，暫時以26分力壓群雄，但其榜首優勢並不明顯，第2到第5位的阿特蘭大、費倫天拿、國際米蘭及拉素同得25分，而第6位的祖雲達斯則有24分。

維羅納的丹麥前鋒坦克史達今季聯賽上陣11場入4球。（Getty Images）

國際米蘭是上屆意甲冠軍，今季暫排第4，他們開季狀態低迷，於聯賽只取得2勝2和1負，但近期卻已復蘇，近7場聯賽取得5勝2和。國米前線粒粒皆星，由上季聯賽神射手拿達路馬天尼斯領軍，另外還有馬古斯杜林、泰尼米及阿拿奧杜域等。

拿達路馬天尼斯是上屆意甲神射手，今季則暫入了5球。（Getty Images）

雙方近8次聯賽交手，國米取得7勝1和；如果只計維羅納主場，國米亦取得5勝3和佳績，而且8場的總入球都超過2球，是以今場「讓客」穩開。

AC米蘭翼鋒普列錫今季表現大勇，今季入了5球，是球隊的神射手。（Getty Images）

同日意甲還有另一場大戰，由AC米蘭主場迎擊祖雲達斯。AC今季表現一般，11戰只得18分排第7；祖記今季則有新帥莫達掌舵，取得6勝6和，是意甲唯一不敗之師，而且12場只失7球，防守力冠絕意甲；加上兩軍碰頭多數少入球，對上6次交手AC取得2勝3和1負，而且總入球悉數少過3球，今場可捧入球小，或博0：0及1：1波膽。

祖雲達斯今季12場只失7球，防守冠絕意甲，加迪等後衛居功至偉。（Getty Images）

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