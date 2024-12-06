澳職方程式｜墨爾本勝利男女足分途出擊　主勝串客勝

今周澳職墨爾本勝利男女足，都會迎戰珀斯光輝男女足，但勝利男足在主場出擊；女足則作客珀斯。墨爾本勝利男女足實力、近況都佔優，今仗可望攜手報捷。



先說男子澳職，墨爾本勝利男足今季表現不錯，上周作客以3：1擊敗西部聯後，以4勝1和1負得13分排澳職次席，以2分落後少打一場的榜首隊伍奧克蘭FC。相反，珀斯光輝6戰未響勝鼓，只得2和4負得2分，戰績僅稍微好過榜尾的布里斯班獅吼。

新加盟墨爾本勝利的維高斯迅速融入球隊，今季已有2球進帳。（Getty Images）

勝利今季終於不再只靠37歲老將科拿路利，聯賽所入10球，分別由多達8名球員取得，今季新加盟的希臘射手維高斯（Nikos Vergos）也有兩球進帳。

珀斯光輝6戰未響勝鼓，暫以2分排澳職「尾二」。（Getty Images）

勝利今季聯賽主場兩戰兩勝，士氣不俗，加上近3次交手錄得全勝，今仗相信可順利報捷。

墨爾本勝利女足近5次作客珀斯取得4勝1和佳績。（Getty Images）

至於女足方面，勝利女足贏面亦高，她們開季取得2勝1和1負，以7分排第4；光輝雖然只落後3分，但已排到第10。勝利近年與光輝交手，取得10戰5勝4和1負，其中作客錄得4勝1和，預料今場亦可客勝而回。所以今周一於墨爾本勝利男女足「主勝」串「客勝」！

珀斯光輝女足現時以4分排聯賽第10位。（Getty Images）

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