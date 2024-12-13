澳職方程式｜布里斯班獅吼男女足各走極端　敲入球大串主勝

今周澳職布里斯班獅吼男女足分途出擊，男隊是未嘗一勝的包尾大幡，女隊卻表現不俗進佔三甲，今仗的策略可能要「重女輕男」了。



先說男子澳職（球賽編號：FB5230，12月14日16:35開賽，無綫MyTV Super App直播），⁠布里斯班獅吼男足上仗主場以1：4大敗予墨爾本城後，今季澳職只取得1和5負，僅獲1分敬陪末席，6場失18球，平均每場失3球，防守力也是聯賽最差的；今次作客恐怕亦凶多吉少。

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布里斯班獅吼今季澳職尚未開齋，只取得1和5負。（Getty Images）

西悉尼流浪者今季的表現則好一點，上周輪空，上場的對手又是墨爾本城，結果作客以2：0取勝，暫以2勝1和3負得7分排第9。值得留意的是，流浪者前鋒尼高拉斯米蘭奴域（Nicolas Milanovic）腳風大順，近4場聯賽入了5球。

西悉尼流浪者前鋒米蘭奴域腳風甚順，近4場已入5球。（Getty Images）

對賽往績方面，獅吼近6場取得2勝4和的不敗戰績，然而他們今季頽勢，防守力又差，相反流浪者攻力不俗，6場攻入13球，平均每場多於兩球，攻力與第3位的阿德萊德聯持平，同樣冠絕澳職。因此，今仗一於捧「入球大」。

布里斯班獅吼女足暫以5戰3勝2負得9分排澳職女足聯賽第3位。（Getty Images）

⁠布里斯班獅吼女足卻是另一個故事（球賽編號：FB5256，12月14日15:00開賽，HOY TV 76台直播），她們今季5戰3勝2負得9分排第3位，今周主場迎擊2勝3和的中岸水手，惡戰難免，不過她們在對賽往績佔上風，近6場取得4勝1和1負的佳績，今場「主勝」可期。因此，今周澳職一於博布里斯班獅吼男女足「入球大」串「主勝」。

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中岸水手今季2勝3和未嘗敗績，只因得失球稍遜而排第5。（Getty Images）

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