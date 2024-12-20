澳職方程式｜墨爾本勝利男女足當弗　過關客勝串主勝

墨爾本勝利男女足今周澳職分途出擊，男足主場迎擊墨爾本城，上演同市打吡；女足則作客征戰首都球會坎培拉聯；兩支勝利近況不俗，有望攜手報捷。



先說男子澳職（球賽編號：FB5449，12月21日16:35開賽，無綫MyTV Super App直播），墨爾本勝利今季常規賽表現不俗，今季7戰5勝1和1負，以16分排第3，僅以3分落後榜首的奧克蘭FC；他們於主場更特別醒神，今季聯賽3戰全勝，各場最少入2球，其中兩場淨勝2：0。

更多賠率，即按https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50039543

麥赫治是墨爾本勝利中場大將，今季7場賽事悉數以正選上陣，並有2球進帳。（​​Getty Images）

跟過往倚賴老將科拿路利（Bruno Fornaroli）不同的是，勝利今季進攻多處開花，聯賽所入12球中，分別由9名球員貢獻，令人防不勝防；墨爾本城則要注意以色列國腳前鋒約拿坦高漢（Yonatan Cohen），這名28歲進攻球員今季上陣7次已入3球。

今季新加盟墨爾本城的以色列國腳高漢，表現不俗，今季已攻入3球。（​​Getty Images）

勝利近5次面對墨爾本城未嘗敗績，取得2勝3和，包括今季較早前對壘，作客以3：1取勝，以其上佳近況，相信可再接再勵。

墨爾本勝利女足今季聯賽作客表現出色，取得2勝1和的佳績。（​​Getty Images）

至於墨爾本勝利女足，則作客挑戰坎培拉聯女足（球賽編號：FB5448，12月21日14:00開賽，HOY TV 76台直播）。勝利女足同樣於聯賽排第3，今季3勝2和1負得11分；坎培拉聯表現稍遜，取得2勝1和3負，以7分排第9位。對賽往績方面，勝利女足近4次聯賽交手取得3勝1和，今仗亦看高一線。因此，今周可以追墨爾本男女足「主勝」串「客勝」，雙雙全取3分。

更多賠率，即按https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50039542

坎培拉聯近4次面對勝利只取得1和3負，今仗亦凶多吉少。（​​Getty Images）

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。