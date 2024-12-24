英超特攻｜紅魔紅軍齊拆禮物　過關客勝串「讓主」

曼聯上周英超主場以0：3慘負般尼茅夫，但他們過往在「聖誕快車」期間每有好表現，因此今周作客「尾三」的狼隊（球賽編號：FB5599，12月27日01:30開賽，Now TV 621台直播），有望谷底反彈；同日還有榜首的利物浦主場迎擊勢頽的李斯特城（球賽編號：FB5597，12月27日04:00開賽，Now TV 621台直播），紅軍力爭大勝一場。



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阿莫林自上月接掌曼聯後，一度有點起色，但近兩場先於聯賽盃不敵熱刺，上周聯賽又吞了般尼茅夫3蛋，重建之路漫漫。

曼聯現時的攻擊泉源是小將迪亞路查奧爾。（Getty Images）

不過，曼聯歷來於拆禮物日至新年年初期間（12月26日至1月4日）所謂的聖誕快車期間，表現不錯，比賽93場並贏了當中60場，總分高達202分，平均每場有2.17分，表現好過利物浦（1.98分）、阿仙奴（1.96分）、曼城（1.89分）、熱刺（1.82分）及車路士（1.78分）等前列隊伍。

剛炒掉領隊的狼隊，作客以3：0大破李斯特城，中止4連敗頽勢。（Getty Images）

再者，曼聯近4次作客狼隊，錄得全勝，雖然4場都是小勝1球，但總算全取3分；加上狼隊今季聯賽主場表現不濟，只贏過包尾的修咸頓，其餘7場僅得1和6負，因此今仗一於捧「紅魔鬼」反彈「客勝」。

利物浦主將沙拿剛以15入球11助攻打破英超紀錄成為首名在聖誕前錄得入球及助攻數字「雙雙」的球員。（Getty Images）

同日利物浦於主場迎擊李斯特城更毫無懸念，「紅軍」在各項賽事已錄得21場不敗，於聯賽以16戰39分高踞榜首，其中主將沙拿剛以15入球11助攻打破英超紀錄成為首名在聖誕前錄得入球及助攻數字「雙雙」的球員，他在「聖誕快車」19場亦有9入球6助攻的成績單。

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李斯特城上周不敵狼隊後，以17戰14分排「尾四」，距離降班區僅2分。（Getty Images）

紅軍今仗面對近5場作客1和4負的李城，勝利在望；而且他們近4次對李城全勝，其中3場淨勝2球，今仗「讓主」無難度。

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