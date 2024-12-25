澳職方程式｜雙藍打吡　悉尼女足主勝串勝利客勝

FC悉尼男女足於今周澳職雙雙在主場出擊，對手同樣是墨爾本勝利。對賽戰績上，悉尼男足面對勝利處於下風；相反，悉尼女足面對勝利女足卻是贏多輸少。



先說男子澳職（球賽編號：FB5605，12月28日16:35開賽，無綫MyTV Super App直播），FC悉尼近況一般，近3場只取得1和2負，單論主場戰績也不算好，3次主場出擊只錄得1勝2負，而且3場失8球下，總入球都在3球或以上。因此，FC悉尼現時只以3勝1和4負的戰績排聯賽第8位。

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FC悉尼有巴西球星杜格拉斯哥斯達壓陣，他上仗對阿德萊德聯時便入了2球。（Getty Images）

相反，墨爾本勝利今季表現卻不俗，近3場未嘗敗績，並以5勝2和1負得17分排第3，只落後榜首的FC奧克蘭2分。上仗主場1：1賽和墨爾本城，勝利中堅洛迪歷米蘭達建功，也令球隊今季有入球的球員增至10人，全民皆攻的風格令對手難以防範。

墨爾本勝利中堅洛迪歷米蘭達上仗建功，也令球隊今季入球球員增至第10名。（Getty Images）

往績上，勝利近4次作客FC悉尼，取得3勝1負的佳績，加上近態較佳下，今仗「客勝」穩開。

FC悉尼女足暫列澳職榜末，但今仗或能反彈獲勝。（Getty Images）

至於女足方面，FC悉尼女足現以1勝1和5負得4分的戰績，暫列榜末，不過她們面對墨爾本勝利女足卻頗有心得，近5次對賽錄得3勝1和1負，當中更有4次是先入波，頗有「格食格」的味道。今仗除可捧「主勝」，「第一隊入球」也可以考慮FC悉尼女足。

墨爾本勝利女足今季表現不俗，以7戰14分排聯賽第3位。（Getty Images）

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