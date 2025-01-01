國際賽出擊｜東錦賽決賽首回合　越南靠主埸先入波

中國在2026世界盃外圍賽亞洲區第3圈賽事上一仗剛絕殺巴林，升上第4，出線形勢重燃希望；今仗主場迎擊C組最強的日本，誓要報卻作客時慘吞7蛋的敗辱。

（球賽編號：FB5771，1月2日 21:00開賽，東錦賽官網YouTube直播）



中國上仗作客巴林上演球迷奇遇記，完場前主隊曾將皮球送入網窩，但被VAR推翻；大難不死後，補時階段中國卻藉前鋒張玉寧門前建功，以1：0擊敗對手，連同之前力挫印尼，取得兩連勝，並以5戰得6分，與沙特阿拉伯及澳洲同分，只是得失球不及對手而排第4，仍有機會躋身下一圈賽事。

巴西前鋒拉菲爾臣剛入籍越南，即在東錦賽射入5球，帶領球隊躋身決賽。（Rafaelson IG）

在第3圈首輪賽事，中國正遇上日本，並作客以0：7慘敗，但之後幾仗慢慢重拾信心，難怪張玉寧今仗賽前表示上次落敗其中一個原因是隊巴繞路，令他們熱身不足，他更豪言今仗不會再失7球；但這名射手因傷今仗可能缺陣，「中國C朗」韋世豪或獲委以重任，臨危掛帥。

泰國在分組賽4戰全勝兼入18球，氣勢一時無倆，但在4強卻被菲律賓逼到手忙腳亂，首回合以1：2落敗，次回合回到主場才加時以3：1晉級，因此今仗先作客難被看好。

泰國攻力強勁，今屆東錦賽6場賽事攻入了22球。（Getty Images）

不過兩軍近5次交手，泰國取得3勝2和，未嘗敗績。當然，越南有主場之利，而且有新入籍射手壓陣，今仗還是可看高一線。

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