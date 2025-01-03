澳職方程式｜過關2串1　獅吼女足主勝串西悉讓球客勝

已經連續3場聯賽不勝的墨爾本勝利，於今周澳職主場迎戰西悉尼流浪者，要繼續追趕榜首的奧克蘭FC，今仗不容再失。



先說男子澳職（球賽編號：FB5798，1月4日16:35開賽，無綫MyTV Super App直播），墨爾本勝利近3場只取得2和1負，10戰得18分，與FC麥克阿瑟及阿德萊德聯同分，但得失球稍遜而排第4位，落後榜首的奧克蘭FC已達5分。還好的是，勝利今季於主場表現不錯，4場取得3勝1和，今仗亦希望藉主場之利反彈。

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墨爾本勝利今季新加盟的希臘射手尼高斯維高斯，10場聯賽只入2球，今仗必須有所表現，才能助球隊反彈。（Getty Images）

西悉尼流浪者今季有西班牙名將桑馬達來投，但這名36歲中場還未重拾佳態，多以後備上陣，直至上仗對FC麥克阿瑟時才「開齋」，但未能阻止球隊作客以2：3落敗；難怪西悉尼現時僅以10戰14分排第7。

西悉尼流浪者今季有西班牙名將桑馬達加盟，他上仗對FC麥克阿瑟時終於「開齋」。（Getty Images）

不過，西悉尼近年對勝利卻有「格食格」味道，他們近6次交手取得4勝1和1負，今仗受讓下可捧「讓球客勝」。

布里斯班獅吼女足現時以18分排次席，只落後榜首的墨爾本城3分，且少賽一場。（Getty Images）

至於澳職女足方面（球賽編號：FB5797，1月4日15:00開賽，HOY TV 76台直播），同樣力爭追趕榜首的布里斯班獅吼女足，主場面對坎培拉聯女足。獅吼開咧首戰雖以2：3不敵坎培拉聯，但之後愈踢愈好，現以8戰18分排次席，落後榜首的墨爾本城3分，但少賽1場。值得留意是，獅吼今季8場攻入27球，攻力冠絕群雌，今仗可看好她們成功復仇。

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坎培拉聯女足近6場只取得2和4負，狀態差勁。（Getty Images）

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