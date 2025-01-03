英超特攻｜狼隊作客諾定咸森林　「半和」味濃

今季表現充滿驚喜的諾定咸森林，挾聯賽五連勝之勇勢，今周將作客狼隊，爭取繼續坐穩英超三甲一席；不過狼隊自新帥域陀佩雷拉（Vitor Pereira）上任後，未嘗敗績，今場惡鬥難免。

（球賽編號：FB5812，1月7日04:00開賽，Now TV 621台直播）



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葡萄牙籍的紐奴（Nuno Espírito Santo）過去曾執教狼隊與熱刺，去年12月接掌深陷降班漩渦的森林，最後成功護級；森林今季再進一步，以19戰37分的戰績緊守聯賽榜第3位，代表作是作客擊敗如今榜首的利物浦，這也是紅軍今季唯一的敗仗。

狼隊的韓國前鋒黃喜燦近況不錯，近兩場都有進帳。（Getty Images）

森林近期已取得五連勝，近3仗更不失一球，狀態勇銳；其中33歲老將中鋒基斯活特更腳風大順，半季以來已有11球進帳，在射手榜排第5，今仗也是球隊的數糊人物。

基斯活特雖已屆33歲，但仍以11球成為森林的首席射手。（Getty Images）

狼隊早前四連敗跌入降班區後，炒掉了主帥加利奧尼爾，又是來自葡萄牙的域陀佩雷拉走馬主任，卻即交足功課，執教3仗未嘗敗績，取得2勝1和；但現時狼隊以19戰得16分排「尾四」，仍要為護級而努力。

狼隊新帥域陀佩雷拉跟紐奴一樣，都是葡萄牙籍教頭，也曾執教波圖。（Getty Images）

對賽往績方面，兩軍近5次交手悉數打和，近3次更是半場亦打和；另外，這5次對賽有4次總入球在2球或以下，值得留意。兩軍狀態相當，狼隊雖有主場之利，但森林作客亦取得6勝2和2負佳績，勝負難料下，不如轉博半場和更穩陣。

紐奴帶領森林躋身英超三甲，絕對是今季最大驚喜。（Getty Images）

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