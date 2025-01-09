非撞式欖球｜從相處8小時便組隊參賽 Dreamers集結欖球夢想家

星期日中午的黃竹坑遊樂場，自今夏成為了非撞式欖球隊「Dreamers」的歡樂時光。這支球隊中的球員大部分都是第一次接觸欖球（Touch）的「欖球素人」，6月才透過參加由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會好動城市計劃」（JC FIT CITY），由零開始學習非撞式欖球。學員在課堂重拾運動的樂趣，短短8小時的課程意猶未盡，在教練陳士弘（Mark）鼓勵和帶領下自發組隊繼續訓練，「Dreamers」就此成軍。Mark認為JC FIT CITY課程提供了一個開始的機會，球隊宗旨是「以球會友」，「我們的班底可以延續下去，繼續享受運動才是最重要的。」



訪問當天，「Dreamers」正在出戰一場邀請賽，是同場8隊中資歷最淺的一隊，其他參加隊伍中有的更是港隊成員。只見他們在場上毫無畏懼，面對身形比自己壯碩的強敵也敢於拼搏。一頭短髮的女隊員Jane接觸非撞式欖球不足半年，面對同組經驗豐富的對手，她不時以戰術突破敵方的防線，表現搶眼。

「Dreamers」組隊背後的理念一一以球會友。 (公關提供）

Jane在6月時參加了「賽馬會好動城市計劃」的非撞式欖球班，喜愛運動的她也有打籃球、乒乓球等，惟年前斷了十字韌帶，一度停了運動。「籃球打少了，曾經轉玩HIIT，但實在沒什麼動力重新開始，直到看到JC FIT CITY的非撞式欖球課程，『非撞式』不用撞便報名試試看。」她笑說。

就是這樣，她在這個夏天重拾了運動的樂趣。無論在班上或是現在球隊中，如她所形容，大家都是「超級Beginner」，幾個月前才聚在一起由球例和打法開始認識這項運動。「我沒打過欖球，對我來說是一項新項目，好多東西要學習，學習的過程很有趣。」她自愛上打欖球，自覺體力不足而自主加強體能和腳部訓練，「我想進步，練返隻腳也可幫助我打返籃球」。

Jane曾斷過十字韌帶，接觸欖球後重新運動。（公關提供）

隊中也不乏同樣「重新出發」的人，像是個性爽朗、熱心照顧隊友的隊長張宇石。他在讀書時期曾參與過帶式欖球（Tag Rugby），也是非撞式欖球一種，惟因工作時間分配和膝傷，由團體運動轉向個人運動如跑步、踏單車。喜愛足籃球的隊友Winson也有一樣煩惱，身邊朋友需兼顧工作和家庭生活難以「約腳」，直到參加非撞式欖球課程、「Dreamers」組隊後，才在互相陪伴下建立恆常運動習慣。

Winson坦言打欖球以享受為主。（公關提供）

張宇石坦言帶式欖球與Touch的進攻模式截然不同，「打Touch後更努力練習，不懂的東西仍很多，認識不同球隊，盡量跟多點不同的人去打球、去練習。」他不諱言，因膝傷曾以為自己要與欖球甚至運動絕緣，「跑都不容易，但這半年做返運動，慢慢愈來愈好，即使有傷，表現仍超乎想像」。

張宇石很享受現在再參與團體運動，笑言「一班人一齊進步開心好多」，而且更有動力每星期練習。

他正正道出了「Dreamers」組隊背後的理念一一以球會友。

教練Mark（右）看着隊員由零開始不斷成長。（公關提供）

時間跳轉回夏天，球員在JC FIT CITY的課程後依依不捨，教練Mark看着大家由零開始不斷成長，而且「熱愛欖球和100%投入」，便與隊員自發組隊繼續訓練。他說：「8小時其實好短，差不多完結時都不捨得大家，計劃完了之後點呢？我們都想繼續，整件事非常之夢幻，所以球隊也是因此命名。」

由合共8小時的計劃課程，到現在每星期天在黃竹坑恆常訓練，Mark坦言JC FIT CITY給了一個機會讓運動素人嘗試運動，「是一個很好的Kick Start，有些人不知道怎樣開始或害怕開始。」Mark又指，隊中教練團助手Addison透過該計劃，由沒有運動習慣到愛上了欖球，現在亦是「Dreamers」的一員，除是球員亦為教練團擔任助手角色。

熱心照顧隊友的隊長張宇石，是隊中靈魂人物。（公關提供）

Mark在當日喜見球員享受比賽，「我們成軍幾個月而已，他們好多是由零開始，連怎樣接波、球例都不知道，到今日我是非常驕傲，他們進步了好多，名次並不重要。」他指最讓他感到窩心的是，看到球員不想被換出場休息，「他們好想留在場上打多點，好好享受比賽，這是之前練習和比賽未見過的。」

「其實做運動好難一次半次，那麼開心都想繼續參與，大家都想延續下去。一人力量好小，我們的班底可以延續下去，繼續享受運動才是最重要的。」Mark笑指球隊口號是「以球會友」，「好歡迎任何人加入踏出第一步，隊員也會找朋友來玩，所以認識了好多新朋友」；無論是由零開始的初學者、有些運動底子的遊離份子，或是身經百戰的老手，Mark認為：「當你享受就會繼續做下去。」