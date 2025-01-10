澳職方程式｜過關2串1　勝利女足客勝串水手讓球客勝

上屆澳職冠軍中岸水手，今季出閘脫腳，現時已排聯賽第9，今周面對中游份子FC悉尼不容有失，否則難以追趕榜首的奧克蘭FC。

（球賽編號：FB6022，1月11日16:35開賽，無綫82台直播）



中岸水手今季開咧如取得3和1負，4戰不勝，及後漸回正軌，近7場取得3勝2和2負，暫以11戰14分排第9；不過，水手上季同樣開季不利，上季更取得4連敗，但最終急起直追，取得常規賽冠軍。

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FC悉尼攻力僅次西悉尼流浪者，攻入8球的祖羅利居功不少。（Getty Images）

FC悉尼亦是昔日王者，近季已無復當年勇，今季亦只以5勝2和4負17分排第7。他們今季主場表現一般，只取得3勝2負；相反，水手今季作客未輸過，取得2勝2和。

中岸水手今季攻力疲弱，射入兩球的古奧，已屬球隊首席射手。（Getty Images）

對賽方面，水手近3次交手取得2勝1和，加上他們有一星期休養生息，相反FC悉尼卻在8日踢了3場比賽；水手以逸待勞下，今場讓球[+1]客勝信得過。

紐卡素噴射機女足已連續4場不勝，陷入頽勢。（Getty Images）

同日女子澳職賽事（球賽編號：FB6041，1月11日14:00開賽，HOY TV 76台直播），紐卡素噴射機女足主場迎戰墨爾本勝利女足，噴射機10戰10分位列下游，勝利則以10戰18分高踞三甲，實力上以勝利佔優，加上勝利近9次對賽取得8勝1和，今場客勝無難度。

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墨爾本勝利女足以10戰18分排澳職第3位，實力不俗。（Getty Images）

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