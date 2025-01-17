澳職方程式｜過關2串1　光輝女足讓球客勝串阿聯主勝

今周澳職近況不俗的⁠次席隊伍阿德萊德聯，將於主場迎擊墨爾本勝利；由於榜首的墨爾本城今周將火併第3位的奧克蘭FC，若鬥個兩敗俱傷，隨時讓「阿聯」搶佔首位。

（球賽編號：FB6278，1月18日16:35開賽，無綫myTV Super App直播）



阿德萊德聯在12月被西悉尼流浪者打破聯賽不敗身，但近兩仗連續得勝，重拾士氣，亦以11戰得24分的戰績，僅以得失球差不及同分的墨爾本城而名列次席，但少賽一場，因此今周「墨城」硬撼以23分排第3的奧克蘭FC，隨時令阿聯漁翁得利。

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阿奇葛雲為阿德萊德聯攻入5球，是球隊首席射手。（Getty Images）

阿聯今季11場攻入26球，雖然總入球數不及FC悉尼及西悉尼流浪者，但他們場均攻入2.36球，卻冠絕澳職。阿聯攻力強勁的地方在於得分點分散，20歲新星阿奇葛雲攻入5球是首席射手，但勞卡贊高奴域、克勞夫及史提芬莫克都有4球進帳。

墨爾本勝利今季亦倚靠37歲老將科拿路利攻堅。（Getty Images）

對賽往績上，阿聯卻處下風，近6次面對墨爾本勝利，只取得3和3負；不過，勝利自12月下旬開始表現走下坡，近5場只取得3和2負，狀態甚頽下，今場一於捧阿聯主勝。

墨爾本勝利女足暫以11戰21分排澳職第3位。（Getty Images）

至於澳職女足方面，墨爾本勝利女足今周主場迎擊珀斯光輝女足（球賽編號：FB6277，1月18日15:00開賽，HOY TV 76台直播）。排名第3的勝利，實力肯定遠勝「尾二」的光輝，可是勝利近6次面對光輝卻只取得2勝3和1負，今仗亦是可勝不穩，宜博光輝讓球客勝；另外，兩軍近年交手亦少入波，近6場有4仗總入球少過3球，因此「入球小」亦是穩陣之選。

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珀斯光輝女足10戰只得9分，排澳職「尾二」。（Getty Images）

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