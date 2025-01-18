英超特攻｜曼聯迎戰白禮頓　海鷗鬥紅魔半場未輸過　下盤值博

周中主場面對「包尾」的修咸頓，曼聯全靠阿密特迪亞路（Amad Diallo）大演帽子戲法，才以3：1反敗為勝；今周「紅魔鬼」再於奧脫福出擊面對白禮頓，能否報卻首循環一敗之辱？

（球賽編號：FB6341，1月19日22:00開賽，Now TV 622台直播）



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曼聯於聯賽逼和榜首的利物浦，又於足總盃作客淘汰了阿仙奴，士氣正盛，豈料周中面對修咸頓時卻險遭滑鐵盧，半場落後一球，而且要不是門將奧拿拿連番撲救，早已多失，及後阿密特如有神助，於82分鐘起連入3球，卒助球隊反勝，並以21戰26分升上第12位。

阿密特迪亞路狀態大勇，今季已為曼聯貢獻了9個入球。（Getty Images）

22歲的阿密特今季表現突飛猛進，尤其在幾場大戰都有入球，例如對曼城時攻入致勝一球，對利物浦又射入扳平一球；現時他在各項賽事已取得9球進帳，今季入球達雙位數可謂指日可待。

白禮頓經歷聯賽8場不勝後，周中作客以2：0輕取葉士域治，終於重響勝鼓。該仗左翼三笘薰先開紀錄，取得個人英超第14個入球，也追平岡崎慎司保持的日本球員於英超的入球紀錄。

白禮頓翼鋒三笘薰剛打破日本球員於英超的入球紀錄。（Getty Images）

往績上，白禮頓近6次面對曼聯取得5勝1負，佔盡上風，如果單論半場的話，更是9場未輸過，取得5勝4和，而且其中7次是先開紀錄的一隊；因此，今仗一於捧白禮頓半場開出「下盤」。

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