澳職方程式｜過關2串1　墨城女足讓球客勝串墨城客勝

今周澳職墨爾本城男女足分途出擊，男足作客FC麥克阿瑟，力爭3分追趕榜首的阿德萊德聯；女足亦作客出擊，造訪西悉尼流浪者，力保榜首地位。



墨爾本城男足原本氣勢甚盛，之前取得7場不敗，但上周作客勁敵奧克蘭FC，卻吞了3蛋，讓阿德萊德聯以13戰28分漁人得利升上榜首，墨城卻以4分落後排第3，奧克蘭FC則以27分緊守次席。

首席射手高漢受傷長唞，墨爾本城的進攻重任將落在烏加高域等球員身上。（Getty Images）

不過今周出戰FC麥克阿瑟，墨爾本城有望反彈，畢竟FC麥克阿瑟雖然以21分排第6，但他們在主場的戰績卻不敢恭維，今季7場主場竟錄得1勝2和4負的劣績；相反，墨城除了上周不敵奧克蘭FC外，之前6場作客，取得4勝2和佳績。

FC麥克阿瑟老將謝日寶刀未老，今季有6球進帳。（Getty Images）

墨城有主將約拿坦高漢受傷倦勤，預料要到3月才能復出，幸而他們的進攻板斧甚多，至今共10名球員有進帳，其中入了3球的烏加高域，將擔起入球重任。

往績方面，歷來9次交手，墨城取得5勝3和1負，佔盡上風，加上FC麥克阿瑟主場戰績不濟，今場一於捧「客勝」。

墨爾本城女足12場取得7勝5和，是澳職女足唯一不敗之師。（Getty Images）

至於澳職女足方面，同日墨爾本城女足亦作客面對西悉尼流浪者。雖然她們近期只取得1勝3和，但繼續保持不敗，以12戰7勝5和得26分的戰績高踞榜首，相反流浪者卻是包尾大幡，12場只嘗一勝得6分，因此實力高兩班的墨城女足，今場就算要「讓球」，亦可輕鬆奏捷。

西悉尼流浪者只嘗一勝，難怪成為包尾大幡。（Getty Images）

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