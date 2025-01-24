英超特攻｜阿士東維拉迎韋斯咸　鎚仔幫硬淨　半場讓球下盤值博

有新帥樸達領軍的韋斯咸，雖然還未完全走出低迷狀態，今周作客阿士東維拉，卻未必任人魚肉，起碼他們向來上半場作風強硬，今仗半場受讓下值得追捧。



主帥盧柏迪古今季才代替莫耶斯接掌韋斯咸，可是戰績飄忽下，一月終被炒魷，樸達走馬上任，但領軍首仗就於足總盃以1：2不敵維拉；第2場聯賽擊敗富咸，總算中止四連敗，但上仗作客水晶宮又告敗陣。現時「鎚仔幫」僅以22戰得26分排第14位。

奧尼屈堅斯今季有10個聯賽入球，是維拉的首席射手。（Getty Images）

至於維拉近4場聯賽不敗，以22戰36分排第8，上周作客阿仙奴落後0：2下，以2：2追成平手，士氣不俗；射手奧尼屈堅斯經歷兩個月僅入2球的低潮後，近6場有3球進帳，狀態逐漸回勇。

韋斯咸近5場錄得1勝4負，以半場來說，表現卻未算太差，取得2勝1和2負，兩場半場落後，亦僅是面對兩大強敵曼城及利物浦；之前在足總盃面對維拉，其實半場亦領先1：0。

中鋒米查利安東尼奧因車禍須長唞，隊長查洛保雲擔起進攻大旗。（Getty Images）

事實上，韋斯咸近10次面對維拉，取得5勝2和3負，若只計半場，亦錄得3勝6和1負，不敗率高達90%，因此今仗半場讓下盤值博。

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