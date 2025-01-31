澳職方程式｜過關2串1　勝利女足「讓客」串勝利客勝

今周澳職墨爾本勝利男女足雙雙作客出擊；勝利男足上場擊敗FC悉尼，中止近期頽勢，今周造訪「尾二」的珀斯光輝，有望乘勝追擊；勝利女足則迎來打吡兼榜首大戰，作客未嘗一敗的墨爾本城，力爭全身而退。



墨爾本勝利之前6場未嘗一勝，只取得3和3負，與前列球隊愈拉愈遠，還好上周主場以2：0力挫FC悉尼，現於聯賽以14戰22分排第6，落後榜首的奧克蘭FC達6分，因此今仗實不容再失。

墨爾本勝利老將科拿路利近3場攻入2球，近况不俗。（Getty Images）

勝利上季仰賴老牌前鋒科拿路利攻堅，他在20場攻入18球，該37歲老將今季初表現回落，但近期重拾佳態，近3場取得2球進帳，今場面對曾效力3季多的珀斯光輝，或可再有貢獻，尤其光輝今季主場只取得1勝7負，表現差劣。

珀斯光輝前鋒阿當泰加特今季有5球進帳，是隊中的首席射手。（Getty Images）

往績方面，勝利近6場聯賽面對珀斯光輝取得4勝1和1負，稍佔上風，加上光輝主場表現不濟，今場「客勝」可期。

墨爾本勝利女足上仗擊敗FC悉尼，中止近6場不勝的頽勢。（Getty Images）

至於澳職女足方面，墨爾本勝利女足則面對極大挑戰，因對手墨爾本城今季未嘗一敗，取得8勝5和29分排榜首；勝利則落後2分排次席。不過，墨城近況回落，近5戰只取得2勝3和，勝利女足有望趁機搶分，一於博讓球主客和[+1]客勝。

墨爾本城女足今季未嘗一敗，高踞澳職榜首。（Getty Images）

足智彩進一步優化現有投注種類，增設「半場讓球」及「加時讓球主客和」，提供更全面的投注選擇。

「讓球」將增設「半場讓球」，除只適用於上半場外，其玩法與目前「讓球」相同，但只會把「讓球數」對比上半場賽果。除預售外，項目亦設即場投注。

為了令顧客投入觀賞球賽至最後一刻，除法定比賽時間內供投注的「讓球主客和」外，投注人士更可於加時階段，即場投注「加時讓球主客和」。

所有「讓球」及「讓球主客和」相關的投注種類均備有不同「讓球數」投注選項，提高投注彈性。

詳見：https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_update?b_cid=BWFHTB1C_BEC_productQ1-2025_05

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：派彩快適用於「單一注項」或包括「複式選項」組成的過關注項。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。