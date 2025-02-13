「體育」二字改寫了黃凱彥的人生。這名本地足球愛好者，在觀賞賽馬會菁英盃時，因緣際會下認識了「賽馬會青少年體育記者計劃」。加入計劃後，黃凱彥覓得人生方向，讀大專時毅然從金融系轉讀傳理系，只為在畢業後能專注於體育傳媒工作，努力實現夢想：「我想採訪世界盃和奧運會！」



為甚麼特別熱衷於本地足球？

我從中學開始踢足球後，便經常觀賞足球賽事，當時正值2018年世界盃亞洲區外圍賽。仍記得「中港大戰」，港隊表現令我十分深刻，尤其是門將葉鴻輝的精彩撲救，其後我便成為他所效力球隊東方的球迷，亦開始特別留意本地足球。

如何開始接觸「賽馬會青少年體育記者計劃」？

2022年，在觀賞「賽馬會菁英盃」賽事時，我遇到「賽馬會青少年體育記者計劃」的學員在場邊進行採訪，心生好奇便搜尋計劃詳情。得知計劃為學員提供傳媒工作訓練及實習經驗，包括採訪本地球員、參與賽事直播評述等工作，這些都是我一直感興趣之事，所以便決定參加計劃，成為其中一員。

參加計劃後有甚麼改變？

我本身是個比較內向文靜的人，較少主動與人交流。計劃提供不同的課程和實習機會以訓練我的溝通能力，令我變得更勇於表達自己，說話技巧得到提升。我亦在不同採訪的過程中獲得很大的滿足感，逐漸了解到體育傳媒才是自己想發展的職涯方向，因此毅然決定從金融系轉讀傳理系。

有甚麼難忘的經歷及得著？

在計劃中，我曾以隨軍體育記者的身份，與「賽馬會學界足球發展計劃」的老師及「賽馬會青少年足球領袖計劃」的學員一同前往英國曼徹斯特進行海外實習和交流，以不同形式記錄他們的所見所聞。此外，我亦在曼聯卡靈頓訓練基地採訪了青訓學院總監葛力克（Nick Cox），談及曼聯的青訓系統如何培育青少年成為職業球員，更是我首次以全英文進行訪問，為我帶來了一個相當寶貴的經驗。這趟旅程除了實踐課堂所學，更觀摩了曼聯一隊球員的訓練，令我大開眼界。

黃凱彥（左）曾訪曼聯卡靈頓訓練基地，採訪其青訓學院總監葛力克（Nick Cox）。

成為一名兼職電台體育節目主持後，你如何應用計劃中所學到的知識？

計劃完結後，我透過計劃導師推薦，在香港電台擔任體育節目「一台運動會」的兼職主持，負責直播介紹不同體育項目。我在節目中亦有運用課堂上所學到的知識，例如搜集資料的方法和說話技巧，使我在開咪時能夠以適當的語速和語調，且有條理地表達相關內容。

參與計劃期間，除了採訪本地球員外，黃凱彥（左二）亦嘗試賽事直播評述等工作。

未來有甚麼目標？最想採訪哪項賽事及哪位運動員？

我希望畢業後能全職投身於體育傳媒工作，目標是採訪世界盃和奧運會，以及採訪我的偶像——效力英超球會李斯特城的前鋒占美華迪（Jamie Vardy）。

從計劃畢業後，黃凱彥（右一）成為香港電台體育節目「一台運動會」的兼職主持。（相片由黃凱彥提供）

*資料提供 : 馬會刊物 《駿步人生》