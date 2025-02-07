澳職方程式｜過關2串1　中岸水手女足客勝串FC悉尼主勝

澳職今周上演「悉尼打吡」，由FC悉尼主場迎戰西悉尼流浪者。主隊雖然位居第5，而西悉尼排第8，但其實雙方只有3分差距，今仗惡鬥難免。



FC悉尼上仗主場以4：1大破阿德萊德聯，終止之前3場不勝的頽勢，並以16戰24分的成績，進佔聯賽榜第5位；他們在主場出擊特別醒神，近5場主場取得4勝1負。不得不提翼鋒沙基錫（Adrian Segecic），這名20歲小將今季所入6球，全部都在主場取得。

FC悉尼翼鋒沙基錫今季入了6球，全部在主場取得。（Getty Images）

西悉尼流浪者卻是作客戰績比主場優異，今季主場只得2勝1和5負；但7次作客，卻取得4勝2和1負；不過，西悉尼唯一作客敗仗，正是不敵今仗對手FC悉尼。

尼高拉斯米蘭奴域今季入了6球，是西悉尼流浪者的首席射手。（Getty Images）

兩軍對賽上，FC悉尼亦佔優，近4次對壘悉數取勝，頗有「格食格」意味，相信今仗FC悉尼再開「主勝」毫無難度。

坎培拉聯女足近3場取得全勝，士氣正盛。（Getty Images）

至於澳職女足方面，第7位的坎培拉聯於主場面對第5位的中岸水手；主隊近況頗勇，已取得3連勝，而水手近4場亦取得3勝1和，表現不俗；但最重要是，水手近3次跟坎培拉聯對壘，錄得全勝，今場相信可順利開出「客勝」。

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中岸水手女足上周以5：1大破紐卡素噴射機，進佔第5位。（Getty Images）

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