澳職方程式｜過關2串1　西悉尼入球大串鳳凰女足客勝

澳職今周上演「悉尼打吡」，西悉尼流浪者主場迎擊位處悉尼西南部的FC麥克阿瑟，兩軍攻力都不錯，「大」戰可期；澳職女足方面，威靈頓鳳凰將作客珀斯光輝，完全是「格食格」局面。

（球賽編號：FB7566，2月16日16:35開賽，無綫myTV Super App直播）



西悉尼流浪者雖然以16戰22分排第8，但攻入33球，僅次入39球的FC悉尼，與阿德萊德聯並列攻力次強位置。西悉尼今仗主場出擊卻非好事，因為他們今季在主場僅取得2勝1和5負，但要留意的是，這8場中只有1場總入球少於2球。

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西悉尼流浪者16場攻入33球，是澳職第二強攻擊火力。（Getty Images）

以17戰25分排第5的FC麥克阿瑟，攻力同樣不俗，取得32球；他們作客成績出眾，今季取得5勝1和2負，同樣地，8場中只有1場總入球少於2球。

FC麥克阿瑟作客表現出色，今季取得5勝1和2負。（Getty Images）

雙方對賽以西悉尼稍佔上風，近7場贏了4次，FC麥克阿瑟則取得2勝，另一場則打和；有趣的是，這7次交手，總入球都超過3球，因此今仗無論勝負如何，「入球大」可謂穩開。

珀斯光輝近5場只取得1勝4負，狀態一般。（Getty Images）

至於澳職女足方面（球賽編號：FB7569，2月16日17:00開賽，HOY TV 76台直播），第8位的威靈頓鳳凰作客第9的珀斯光輝，雙方排名只差一位，但鳳凰6勝2和7負，光輝只得3勝3和9負，因此積分實有8分之遙；而且鳳凰得失球是+2，光輝卻是-14，足以反映兩軍實力差距。鳳凰近3次面對光輝都能取勝，今場「客勝」手到拿來。

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威靈頓鳳凰雖然排名只高光軍一位，但積分卻多8分。（Getty Images）

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