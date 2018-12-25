【新界行山路線】登海背嶺紅花嶺飽覽沙頭角海景　日落下走禾徑山

山野團長，開線登遊，山友隨之，亦主亦客、不亦樂乎。 山野間路線以串遊諸山峰為宗旨，但坊間普遍遊法並非如是，故山野間之路線玩法精僻；串連遊走，環望群山。坐這山，望那山，再行那山，望這山，環迴角度，豁然開朗。忘記鬧市擾攘，那份原始深深愛上。

海背嶺屬八仙嶺郊野公園範圍，而紅花寨、紅花嶺、禾徑山山體部份則被劃入未來的紅花嶺郊野公園之內。要串走上述諸峰，要事先策劃路線。先登海背嶺，飽覽沙頭角海恬靜怡人景致。沙頭角海（英文：Starling Inlet）乃新界東北一個內灣。站在海背嶺之巔，眺望整個海灣，恍如有「大灣在我腳下」之情感。灣內沿岸鄉村如南涌、鹿頸、鳳坑、雞谷樹下盡收眼底。據說清朝時有朝廷九品芝麻官巡視沙頭角一帶，該官被此如斯幽靜的海灣深深吸引，並題上詩句「日出沙頭 月懸海角」，沙頭角因而得名。後來本地歇後語「沙頭角鄉長個女 – 李愛」你愛／你要）有暗示此地為山旯旮之地，帶貶義。（按：沙頭角村長並非李姓）

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

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走畢海背嶺，可沿路返鹽灶下，橫過沙頭角公路，在上麻雀嶺村村後小徑，向輸電塔方向登上紅花寨。一路上，小徑狀況良好，回望是沙頭角海另一景象。同時亦能看到剛攀登過海背嶺。海背嶺之巔只有255米，跟附近的公主山（118米）、長山（165米）或大磡篤（98米）一類小山峰只是丘陵之屬，可是這類「培塿」（音：否柳Fau2 Lau6，矮小山峰的意思） 若登上其中，亦有一種特立之風情。紅花寨與紅花嶺分別山高489米及492米，驟看似姊妹山峰。紅花，是廣東人對麻雀的別稱，因此也有些舊名是「麻雀嶺」。紅花嶺、紅花寨一帶可欣賞到境外梧桐山的風景。

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遊畢紅花嶺，進入英軍車路，徐徐下山。因山頂有無線電發射設施，車路仍有功能，故維修有加，路況極佳。登上禾徑山的入口容易尋找，而往後的山徑，剛是帶碎石浮沙狀態，須小心跣腳。秋冬之時，登上禾徑山應已是黃昏時份。日落新界北，理應可拍攝到鹹蛋黃及艷紅晚霞的令人讚嘆夜色。隨後可繼續西行，向禾徑山路落山，唯末段是長山隧道工程地盤，務必注意個人安全。之後可前往沙頭角公路乘坐往粉嶺小巴／巴士離開。

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交通：

往海背嶺交通：東鐵綫粉嶺站乘往鹿頸之專線小巴56K於未到南涌便揚聲下車 往紅花嶺交通：東鐵綫粉嶺站巴士分站乘往沙頭角方向之九巴78K於麻雀嶺站下車 ** 注意：必須帶備新界中部及東北郊區地圖，以及備有GPS功能及裝有定位系統的地圖程式智能電話。帶備充足食水、乾糧和頭燈等照明裝備

戴緻賢 Johnny

麥理浩年代出生香港人，熱愛遠足活動二十年，在香港山野留低不少足印。為【香港山野足印(一)】一書筆者，數年前為郊野公園文章系列其中一寫手。現為行山群組「戴緻賢山野間」團長。閒時也會主辦親子行山路線帶領兩歲女兒、內子及其他家長朋友仔一同享受大自然生趣。

Facebook: mapking.johnnywong

【文章轉載自「野外動向 HK Discovery」，原文：禾徑紅花海背嶺】

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