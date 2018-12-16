【英超】領曼聯大戰利物浦前夕再發功　摩連奴：得冠軍得尊重

曼聯周日作客晏菲路，與宿敵利物浦合演雙紅大戰，領隊摩連奴賽前再出口術，暗示奪標次數是判斷一支球隊有多強的重要因素；上任3年來未贏過冠軍的高普，以「人生的意義」反擊。

利物浦今季與曼城鬥得難分難解，未計周日這場大戰，暫時只比多踢一場的藍月少兩分，只要今仗擊敗目前排聯賽榜第六的曼聯，全取3分，即可重返榜首位置。

領軍鬥16戰比自己多取16分的紅軍前夕，紅魔領隊摩連奴拒絕承認目前的紅軍為他所遇過最強一隊：「我曾經鬥過擁有歐洲冠軍頭銜的利物浦──我不確定，那是不是更強的一隊；我只知道，那隊是歐洲冠軍，而現在這一隊什麼都沒贏過。我想，我應該尊重贏過的球隊，另外亦要尊重未贏過的球隊所擁有的理想。」

摩連奴多番強調冠軍的重要性。（資料圖片）

自2015年10月上任起，一直未能帶領球隊贏得任何錦標的高普，個人卻另有一番見解：「我需要嗎？我需要贏冠軍嗎？也許人們記得的就是這個，但我真正需要做的，是善用球會給我的資源。我相信是這樣。」

高普拒絕視上季的歐聯亞軍為失敗。（資料圖片）

高普強調，努力嘗試同樣重要：「你想做什麼，就做什麼；但我並不像愛因斯坦般聰明，難道我就不能夠去試嗎？我永遠都不能成為他。」

他補充：「我喜歡挑戰，全力以赴，做到最好──這就是人生。」

利物浦今季與曼城在聯賽榜叮噹馬頭，有機會首嘗英超冠軍滋味。（資料圖片）