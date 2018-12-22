【新界東北行山路線】探遊蓮麻坑礦洞　崎嶇山路繞禁區入隱世村落

走入礦山，看廣闊的礦洞大廳，探漆黑的蜿蜒礦道；走出礦山，望近在咫尺的深圳景色，遊彷彿停留在幾十年前的鄉郊風光。 蓮麻坑村及蓮麻坑礦洞長年身在禁區之中，隨近年禁區開放，深得行山及郊遊人士青睞。《01體育》記者跟隨沙頭角故事館的「蓮麻坑古道探奇行」，在館長李以強帶路下，行山路繞過禁區，探索這片與深圳僅一河之隔的土地。

雖然蓮麻坑村已非禁區之內，但通往蓮麻坑的馬路仍是禁區，所以沒有禁區紙的遊人不能搭車，只能繞行山路入村。要入蓮麻坑村，或可從沙頭角擔水坑上山，或可攀越紅花嶺，亦可經塘肚古道；今次《01體育》記者跟隨沙頭角故事館館長李以強，沿蓮麻坑路的山邊小路，繞過700米長的禁區路，行路程最短的山路入村。

起點附近有摩囉樓

由上水港鐵站出發，可乘搭小巴59K到打鼓嶺12號警崗落車，或者乘的士前往該警崗。啟程往蓮麻坑村前，可先到警崗附近的摩囉樓參觀。在警崗對出的空地左方，有密林小路，行不到一分鐘，先見左方有小屋，此為摩囉樓荒廢的廁所，再往前走一會，便在叢林中見到一座結構完整的兩層建築物，這座正是摩囉樓。

沙頭角故事館館長李以強帶領參加者探遊蓮麻坑。（顏銘輝攝）

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摩囉樓地下的走廊及廳堂尚算完整，但上二樓的樓梯已經損毀，遊人不宜冒險上去。摩囉樓建於上世紀30年代，當年由印籍英軍駐守，故而得名，二戰期間曾被日軍佔用；戰後，英軍仍派啹喀兵駐守，監察邊境。在50年代的偷渡潮，如果打鼓嶺警署不夠空間收容從內地偷渡南下的「人蛇」，警方便會將偷渡客扣押於摩囉樓。

行經嘉道理農業輔助會辦公室遺址

離開摩囉樓後，沿蓮麻坑路繼續行，有路牌提示禁區在前方100米。不久，右方有一座沒有屋頂的建築物，牆上寫住「KAAA」。嘉道理農業輔助會在1959年興建了這間小屋為辦事處，資助貧苦婦女營運養豬場，提供技術，甚至提供母豬及飼料。隨居民生活好轉，計劃終止，這間小屋荒廢至今。

右方有一座沒有屋頂的建築物，牆上寫住「KAAA」。嘉道理農業輔助會在1959年興建了這間小屋為辦事處，資助貧苦婦女營運養豬場。（顏銘輝攝）

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繞禁區入村山路崎嶇

馬路前方不遠，便是禁區閘口，不能進入，要循馬路右邊的小路上山。行山當日，小路入口附近有工程。李以強表示，當局正建村路繞過禁區，方便行山人士前往蓮麻坑，或者幾年之後，就不用再行崎嶇山路入村。平緩上山後，沿山坡上的狹窄山路前進，左下方是鐵絲網及禁區內的蓮麻坑路，直望左方則是深圳景色。

約行20分鐘後，有段山路急落，較為陡峭，路上有行山人士架設的繩索。落至馬路旁，沿鐵絲網外的小路行，所以被稱為「鐵絲網路」。至閘口後，再沿山路行上去。行山當日，這裏又有工地，需要跨越地盤及部分建築材料。沿山坡路行，過蓮麻坑河的一小段難行，需要身手靈活地越過圍欄。過河後，走完700米路，終於來到蓮麻坑村村口。

沿山坡上的狹窄山路前進，繞過屬於禁區的蓮麻坑路。（顏銘輝攝）

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行到開揚寬敞之地，望往深圳方向，鐵絲網後的是邊界上的國際橋。國際橋跨越深圳河上游，連接香港的蓮麻坑路及深圳的長嶺村，這是香港與內地之間最特別的過境口岸。國際橋兩岸皆有檢查站，只容許持有過境耕作證的兩地村民來往。村民習慣叫長嶺為長命，所以此橋又名長命橋。

隔鐵絲網望國際橋

國際橋口岸的設立，源自於英國租借新界。蓮麻坑的範圍本來包括深圳河北岸的長嶺及徑肚，英國租借新界，將蓮麻坑一分為二，但初時邊境沒有關卡，兩地居民可自由出入耕作。直至50年代，港府實施邊境禁區，為了方便兩地村民過境耕作，當局發放過境耕作證，長嶺及蓮麻坑的村民可經國際橋來往兩地。

離開禁區閘口，往蓮麻坑村行，不久見到分岔路，村屋成群，如需找洗手間可以直行入村，如不需，可沿左方村屋旁的樓梯上鹿湖山，又名礦山。李以強表示，上917級樓梯後，就會到礦山的麥景陶碉堡。上山路全是石屎樓級，拾級而上，景色愈見開揚，不久便見麥景陶碉堡屹立山頂上。

沿左方村屋旁的樓梯上鹿湖山，又名礦山，行917級樓梯便可上到碉堡。（顏銘輝攝）

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礦山頂的麥景陶碉堡

在40年代末到50年代初，時任警務處處長麥景陶，為了對抗非法入境者，下令在邊境興建7座碉堡，故此這7座碉堡也被命名為麥景陶碉堡。在蓮麻坑的礦山麥景陶碉堡，是7座中地勢最高的一座，位於超過200米高的礦山上。李以強表示，因為擔心遊人亂闖，破壞儀器，警方在碉堡外加設鐵絲網圍欄。李以強說：「有資料指，其他麥景陶碉堡已經自動化，除了這一個，還要有個人駐守，我都不肯定真假。」

行山路落磺洞，見到路邊有牌，提醒行山人士小心。（顏銘輝攝）

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沿山路續走，很快就見左方有路，轉入去下山往礦洞；若不轉左的話，將會行上紅花嶺。在山林中下山，不久見到山路右邊有高度及腰的鐵絲網欄，欄外有個很深的地洞，便知快到蓮麻坑6號礦洞。6號礦洞洞口很大，又被稱為「大廳」，內裏有幾個小礦洞，但全被鐵枝封閉，不能入去。

離開6號礦洞，轉入旁邊的隧道。（顏銘輝攝）

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落5號洞山路陡峭

出了6號礦洞，右方有一山洞，宜帶頭燈或電筒入內，小心頭撞洞頂，約一分鐘路程便可穿洞而出。出洞後，景色豁然開朗，深圳的大小梧桐就在眼前。之後沿碎石滿佈的山坡下去，探5號礦洞；此段路崎嶇陡峭。落到平緩處，便見礦洞在右方，礦道不長，不一會兒便從另一邊洞口出來，但都需要帶照明工具入內。

5號礦洞漆黑一片，要帶照明工具入去。（顏銘輝攝）

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礦山的支路甚多，之後的路難以用文字一一解釋，可參看文章底的路線圖。走到一分岔口，跟住李以強繼續直行，先探已被鐵枝封閉的3號礦洞。李以強說：「3號洞在千禧初未有閘，入面有很多蝙蝠棲息，鐘乳石都開始成形。」離開洞口，原路回頭，至分岔口走右邊的路下山，一直落，直至鐵絲網邊的新桂田警崗。在鐵絲網的另一邊有座古舊的建築物，被稱為「大班樓」，是過去礦場的辦公室。

蓮麻坑礦場自1962年後荒廢

從前，蓮麻坑礦場出產鉛礦為主，還會生產少量的銀以至黃金。19世紀初，已經有葡萄牙人開始採礦。在20世紀初起到二戰，蓮麻坑礦場進入其鼎盛期，多間礦業公司先後取得開採權，其中香港礦業公司的開採規模最大，1938年僱用500名礦工，到1939年10月的人手更增加2000人。

新桂田警崗是旅程中的午飯休息點。（顏銘輝攝）

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不過，二戰令到蓮麻坑礦場由盛轉衰，據《蓮麻坑村志》內容，一來礦石無法運往中國銷售，二來香港政府徵用設施挖防空洞。日軍佔領香港期間，佔用礦場，採鉛礦製造武器，令到礦場成為抗日遊擊隊的攻擊對象。在二戰時，蓮麻坑礦場受到嚴重破壞，戰後生產大不如前，香港政府又將蓮麻坑劃入禁區，影響發展及開採，加上國際鉛價下跌，礦場難以經營。政府在1962年收回礦場的經營權，自此礦場荒廢。由於礦場範圍多年來是禁區，所以很多地方仍保留50年前的舊貌。

沿面向深圳那邊山腰的山路，離開荒廢的礦場。（顏銘輝攝）

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離開新桂田警崗，過廢橋橫過新桂田右坑，探荒廢的舊屋，之後原路折返，回到廢橋，再上礦場的選礦廠遺址。之後沿礦山山腰的小路，回去蓮麻坑村。這段路上落不多，但頗崎嶇，間中跨過溪澗。約行半小時，接回石屎樓梯，落山回村。蓮麻坑村沒有士多，沒有補給，但可參觀敬修學校、東門樓、風水塘及葉定仕故居。

由於沒有禁區紙，回程也不能在蓮麻坑村坐小巴。出村後，橫過蓮麻坑河，沿早上的入村「鐵絲網路」回程，繞過禁區後，回到非禁區的蓮麻坑路，等待59K小巴回上水。

這次「蓮麻坑古道探奇行」探訪礦山的麥景陶碉堡、蓮麻坑礦場以及蓮麻坑村等地，景點甚多。儘管全日路程不長，不到9公里，上落幅度亦不大，最高點僅約200米高，但多個路段山路崎嶇陡峭，需要手足並用，而且礦場山路分支多，容易迷路，新手不宜，最好有熟人帶路。建議帶備手套及照明工具。

蓮麻坑村內的敬修學校，現已荒廢。（顏銘輝攝）

沙頭角故事館「蓮麻坑古道探奇行」 全程：8.38公里 需時：7小時（包括導賞） 體力需求：3星（行程最高點約200米高，上落幅度不算大；以5星為最高） 技術需求：4星（入蓮麻坑村、由6號洞落5號洞的山路需手腳並用；以5星為最高） 起點交通：乘小巴59K至打鼓嶺12號警崗 終點交通：乘小巴59K至上水港鐵站

路線地圖：