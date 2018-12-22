【來稿︱陳葦如】盃賽王挑戰聯賽錦標

今季西甲進入一個令人意想不到的紛亂局面，皇家馬德里問題甚多，巴塞隆拿統治力不再那麼明顯，馬德里體育會作客成績平平，維拉利爾、華倫西亞嚴重失準，前列份子中，進步最明顯應該要數到西維爾。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

過往只曾在盃賽發威的西維爾今季三度成為榜首球隊，暫時僅比排頭位的巴塞隆拿少3分。在2005到2016年間五奪歐洲足協杯/歐霸杯冠軍，過去三季兩度打入國王盃決賽，西維爾可以偶爾打出力挫強敵的佳作，但就無法穩定地踢出高水平，過去5季在只曾1季排在前四位。

上季先後經歷貝列素、蒙迪拿、卡柏路斯的執教，球隊成績跌跌撞撞，有在歐聯淘汰曼聯，國王盃淘汰馬德里體育會的佳續，也有聯賽大敗予艾爾巴，不敵利根尼斯的表現。要撥亂反正，找出一個合適的教練最為重要。

賓耶達近況更好，12月4場上陣取得3個入球2個助攻。（路透社）

從米蘭外借到來的安達施華表現理想，會方也表明願意以3900萬歐元買斷。（Getty Images）

43歲的馬千12年前帶領紐曼西亞B隊征戰第四級別聯賽，正式展開執教生涯，5年前轉到基朗拿，上季領軍歷史性登上西甲這個舞台並取得第10名，今季來到西維爾，並且引入自己一直主張的352陣式和進取踢法，效果不錯。

「AB組合」今季腳風順

上季西維爾得失球差為-9，是近15年來首次出現負數，入球數字不高，聯賽缺乏主力射手，沒有一位球員能取得雙位入球數字是主因之一。現時半季未到前線的「AB組合」，安達施華和賓耶達加起來已取得15個聯賽入球，其中從米蘭外借到來的安達施華表現理想，會方也表明願意以3900萬歐元買斷，算是一筆成功的引入。耶達近況更好，12月份四場上陣取得三個入球兩個助攻。火力強大，聯賽入球數字僅次於巴塞隆拿，當中還有一個重要人物，就是中場沙拉比亞，這位在皇家馬德里青年軍成長，於基達菲打出名堂的26歲球員，6個入球、6個助攻成為西甲直接、間接參與入球最多的中場，發揮上最大進步在於後上入楔與及右腳埋門能力，今季有兩個入球就是用沒有那麼擅長的右腳攻入，只可惜到目前為止，還未得到國家隊上陣機會。

老臣子捷西斯拿華斯負責右路進攻。（Getty Images）

上季馬千在基朗拿取得成功，很大程度在於邊路翼衛球員有出色發揮，來到西維爾後，右邊有老臣子捷西斯拿華斯、回巢的阿歷斯維達爾，甚至荷蘭國腳普美斯都曾客串過，各有不同特性，而左路的艾斯古迪路更加攻守兼備，本身最擅長出任左閘，防守力不用懷疑，而進攻侵略性同樣不俗，場均1.6次埋門是隊內第四多。這個中前場配搭，再加上班尼加，華斯基斯居中串連，配搭算是相當完整，製造攻勢、入球能力也不錯。

未來1個月各西甲球隊主要應付國內賽事，西維爾2018年最後一戰將會作客表現硬淨的利根尼斯，然後來年首戰將會迎來馬德里體育會，兩仗同樣頗具挑戰，亦甚具指導作用，且看能否真正有條件挑戰聯賽冠軍寶座。

西維爾（圖）將會對利根尼斯。（路透社）

本週西甲賽事時間表：

632台直播賽程

22/12 02：30 基朗拿 Vs 基達菲（633台）

22/12 04：00 皇家蘇斯達 Vs 艾拉維斯

22/12 20：00 貝迪斯 Vs 艾爾巴

22/12 23：15 馬德里體育會 Vs 愛斯賓奴

23/12 01：30 巴塞隆拿 Vs 切爾達

23/12 03：45 畢爾包 Vs 華拉度列

23/12 19：00 華倫西亞 Vs 韋斯卡

23/12 23：15 利根尼斯 Vs 西維爾

24/12 01：30 華歷簡奴 Vs 利雲特

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】