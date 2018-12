【來稿︱陳葦如】盃賽王挑戰聯賽錦標

今季西甲進入一個令人意想不到的紛亂局面,皇家馬德里問題甚多,巴塞隆拿統治力不再那麼明顯,馬德里體育會作客成績平平,維拉利爾、華倫西亞嚴重失準,前列份子中,進步最明顯應該要數到西維爾。 撰文:陳葦如(Now Sports足球評述員)

過往只曾在盃賽發威的西維爾今季三度成為榜首球隊,暫時僅比排頭位的巴塞隆拿少3分。在2005到2016年間五奪歐洲足協杯/歐霸杯冠軍,過去三季兩度打入國王盃決賽,西維爾可以偶爾打出力挫強敵的佳作,但就無法穩定地踢出高水平,過去5季在只曾1季排在前四位。

上季先後經歷貝列素、蒙迪拿、卡柏路斯的執教,球隊成績跌跌撞撞,有在歐聯淘汰曼聯,國王盃淘汰馬德里體育會的佳續,也有聯賽大敗予艾爾巴,不敵利根尼斯的表現。要撥亂反正,找出一個合適的教練最為重要。

賓耶達近況更好,12月4場上陣取得3個入球2個助攻。(路透社)

從米蘭外借到來的安達施華表現理想,會方也表明願意以3900萬歐元買斷。(Getty Images)

43歲的馬千12年前帶領紐曼西亞B隊征戰第四級別聯賽,正式展開執教生涯,5年前轉到基朗拿,上季領軍歷史性登上西甲這個舞台並取得第10名,今季來到西維爾,並且引入自己一直主張的352陣式和進取踢法,效果不錯。

「AB組合」今季腳風順

上季西維爾得失球差為-9,是近15年來首次出現負數,入球數字不高,聯賽缺乏主力射手,沒有一位球員能取得雙位入球數字是主因之一。現時半季未到前線的「AB組合」,安達施華和賓耶達加起來已取得15個聯賽入球,其中從米蘭外借到來的安達施華表現理想,會方也表明願意以3900萬歐元買斷,算是一筆成功的引入。耶達近況更好,12月份四場上陣取得三個入球兩個助攻。火力強大,聯賽入球數字僅次於巴塞隆拿,當中還有一個重要人物,就是中場沙拉比亞,這位在皇家馬德里青年軍成長,於基達菲打出名堂的26歲球員,6個入球、6個助攻成為西甲直接、間接參與入球最多的中場,發揮上最大進步在於後上入楔與及右腳埋門能力,今季有兩個入球就是用沒有那麼擅長的右腳攻入,只可惜到目前為止,還未得到國家隊上陣機會。

老臣子捷西斯拿華斯負責右路進攻。(Getty Images)

上季馬千在基朗拿取得成功,很大程度在於邊路翼衛球員有出色發揮,來到西維爾後,右邊有老臣子捷西斯拿華斯、回巢的阿歷斯維達爾,甚至荷蘭國腳普美斯都曾客串過,各有不同特性,而左路的艾斯古迪路更加攻守兼備,本身最擅長出任左閘,防守力不用懷疑,而進攻侵略性同樣不俗,場均1.6次埋門是隊內第四多。這個中前場配搭,再加上班尼加,華斯基斯居中串連,配搭算是相當完整,製造攻勢、入球能力也不錯。

未來1個月各西甲球隊主要應付國內賽事,西維爾2018年最後一戰將會作客表現硬淨的利根尼斯,然後來年首戰將會迎來馬德里體育會,兩仗同樣頗具挑戰,亦甚具指導作用,且看能否真正有條件挑戰聯賽冠軍寶座。

西維爾(圖)將會對利根尼斯。(路透社)

