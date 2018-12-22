【德甲】辛祖列奧斯各入一球　榜首大戰多蒙特險勝

今輪德甲星期五凌晨「早場」上演榜首大戰，由「一哥」多蒙特於西法倫球場迎戰排第二的慕遜加柏。兩隊均希望在歇冬期前鞏固其前列位置，今季表現出色的兩隊核心馬高列奧斯（Marco Reus）及杜根夏薩特（Thorgan Hazard）正面交鋒，最終蜜蜂兵團憑著英軍超新星查頓辛祖（Jadon Sancho）及馬高列奧斯上下半場各入一球，以2：1險勝「小馬兵團」，暫時於德甲榜首以9分領先少賽一場的拜仁慕尼黑。

對於今場榜首大戰，兩隊當然嚴陣以待，但多蒙特最近卻遇上「中堅傷患潮」—薩加度（Dan-Axel Zagadou）、艾度迪亞路（Abdou Diallo）、艾簡治（Manuel Akanji）等中堅都因為大小傷患而缺席這場大戰，教練法夫爾（Lucien Favre）唯有派出防中祖利安韋高（Julian Weigl）客串中堅。

能容納超過8萬名球迷的西法倫球場，其「黃牆」可謂聞名於世。（Getty Images）

上半場多蒙特亦未有太多機會，但42分鐘慕遜加柏「00後」中堅比耶（Louis Beyer）「自爆」，中場傳失被今場拉上左翼的拉菲爾古里路（Raphael Guerreiro）截到。蜜蜂兵團馬上快速反擊，馬高列奧斯由中場大步推進至對方禁區，傳中予馬里奧葛斯（Mario Gotze），馬里奧葛斯再轉身傳給遠柱的查頓辛祖。這位千禧年出生的右翼面對兩名防守球員，推至底線超窄位施射，皮球中內柱彈入。值得留意的是，多蒙特今次攻勢由截球到入球僅用了13秒，可見反擊速度是如何驚人。

查頓辛祖今季已成為歐洲球壇最炙手可熱的球星。（Getty Images）

雖然上半場補時階段，慕遜加柏憑基拉馬（Christoph Kramer）門前射入扳成平手，但這一球基拉馬明顯在控球時觸犯「手球」，仍逃過球證法眼。換邊後未夠10分鐘，葛斯右路傳中，慕遜加柏門將恩尼森馬（Yan Sommer）未及將球沒收，卻被馬高列奧斯近門「鏟入」，最終多蒙特亦維持2：1的比數完場，今季聯賽主場仍然不敗。

馬高列奧斯與馬里奧葛斯，永遠的好兄弟組合。（Getty Images）

基拉馬控球時明顯手球，但球證卻視若無睹。（網上截圖）

馬高列奧斯賽後已於德甲累積11入球7助攻，射手榜僅以1球落後隊友柏高艾卡沙（Paco Alcacer）及法蘭克福前鋒盧卡祖域（Luka Jovic）；而查頓辛祖亦於德甲累積6入球9助攻，暫為德甲助攻王。多蒙特死敵拜仁慕尼黑今日凌晨將作客法蘭克福，假若能夠全取三分，將能縮短與榜首多蒙特的差距至6分。