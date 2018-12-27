【英超．球評】曼聯更快更爽重現悅目足球　費特表現未及靴里拉

蘇斯克查接手曼聯第二場比賽，也是他首場領軍的主場比賽，曼聯以3：1擊敗哈特斯菲。由首場大勝卡迪夫城5：1到今場贏波，明顯見到曼聯球員走位更積極，節奏更爽快，傳球更大膽，與摩連奴執教時有明顯分野。

蘇斯克查帶領曼聯出戰第二場比賽，在「拆禮物日」主場對哈特斯菲。比起上場大勝卡迪夫城5：1的正選，蘇斯克查今場的正選有3處變動，翼鋒安東尼馬迪爾倦勤，由桑馬達頂替，右閘艾舒利楊格及中場安達靴里拉獲得休息，先列後備，由今季加盟的達洛治及費特洛迪古斯擔正，相信蘇斯克查都有心試一試這兩名今季新兵，看看他們有沒有踢正選的實力。

曼聯上場對卡迪夫城在3分鐘就靠拉舒福特的罰球開紀錄，之後順風順水，但今場曼聯就未能那麼快開紀錄。哈特斯菲防守人數多，儘管曼聯佔盡控球，但未能滲透到對手的防線。再者，連格擅長無球走位，桑馬達欠缺速度，曼聯沒有馬迪爾的話，前場缺少突破點，所以這套陣容要破鐵桶的話，確需要一點耐性，或者用上別的方法，例如死球。

桑馬達（右）取代馬迪爾任正選，表現不俗。（Getty Images）

馬迪透過死球攻勢為曼聯開紀錄。（Getty Images）

馬迪射入1：0的入球片段：

費特達洛治表現未令人滿意

在28分鐘，曼聯一次角球攻勢，域陀連迪路夫前柱搶點引起混亂，尼曼查馬迪門前加一腳入網，為主隊先開紀錄，半場領先1：0。就上半場而言，曼聯整體表現不俗，發揮較差的正是今場獲得正選的達洛治及費特。由於桑馬達名為右翼實則經常移入中路，所以右閘小將達洛治可說是一個人負責整條右路。達洛治雖然敢於壓上助攻，但今場未能發揮到他的傳中，反而他有次在禁區內接應拉舒福特傳中射斜，浪費了大好機會。防守方面，達洛治亦有待改善，不時失位。

費特在中場的問題較顯眼，因為他控球時候較多，跑動積極，願意回後防要波，也會在前場打小組入楔。這個巴西兵具備盤扭能力，很有活力，但他失誤多，今場5次在他腳下失去控球權，而且有3次在後半場，對球隊防守造成險象。費特有技術，但身體對抗性不足，與哈特斯菲的中場膊頭撞膊頭爭波時較輸蝕。他的中場拍檔馬迪雖然也有兩次失去控球權，但兩次皆在前場；就算是出名「高章」的普巴今場也是5次失去控球權，但其中只有一次在後場。

費特（右）今場擔任正選，在下半場初段就被換走。（Getty Images）

費特今場5次失去控權，其中有3次在後半場。（網上截圖）

小將達洛治（左）出任正選右閘，但下半場被楊格入替。（Getty Images）

蘇斯克查的換人很果斷，在53分鐘就作出兩個換人，將表現較一般的費特及達洛治換走，由上場正選的靴里拉及楊格入替。明顯地，靴里拉及楊格入場後更穩健。楊格在英超打滾多年，經驗豐富，知所進退，失位比起達洛治少，至於靴里拉在中場的大意失誤亦比費特少得多。從今場表現看，相信靴里拉及楊格暫時還是蘇斯克查心目中的正選，費特及達洛治還需努力。

2：0入球組織精彩值得回味

曼聯近年進攻素有「左實右虛」的風格，左路滿是人才，但右路只得路爾斯華倫西亞或者楊格單挑。然而，今場最精彩的入球卻來自右路組織，靴里拉及楊格兩名後備兵都有功勞。在64分鐘，楊格在右路啟動，與靴里拉、拉舒福特及桑馬達短傳滲透，最後由馬達突入禁區落底線，回傳予靴里拉再橫傳，由普巴完成為曼聯領先到2：0。曼聯這個攻勢的短傳及走位相當具侵略性，另一個角度是冒險，之前在摩連奴執教時，曼聯鮮有這類組織，或者是在於領隊保守的指令。

曼聯在今季英超攻勢有44%集中在左路，右路只有30%。（資料來源︰WHOSCORED）

普巴（左二）入球後與隊友慶祝。（Getty Images）

曼聯2：0入球精彩組織逐格睇：

+ 3 + 2

普巴射成2：0片段：

除了短傳外，曼聯今場由守轉攻時，經常見到長傳，不是那種高波斬上去爭頂頭槌，而是長距離的地波。這類長距離地波可以加快進攻速度，並拉扯對手防線。以前摩連奴執教時，曼聯鮮有快速反擊，時常見到球員搶到波後，甚少冒險，而選擇在後場短傳，待對手全面退守後，才慢慢進攻。相反，在近兩場聯賽，曼聯反擊更快，不待對手回防，靠爽快的長距離傳球，便深入對方腹地。

普巴兼任左路突破工作

曼聯第3個入球更多是普巴個人能力的體現，他在禁區接應連格傳球，見到對方沒有緊迫，就起腳遠射入網。普巴上場貢獻兩次助攻，而今場更加入球梅開二度。可能因為沒有馬迪爾，今場普巴承擔起更多突破工作，上場馬迪爾6次嘗試過人而普巴僅得一次，而在今場普巴6次嘗試突破其中4次成功。另一個原因是，今場有桑馬達踢正選，幫普巴做了一些10號位的分波工作，所以普巴有更大自由跑到左翼位。

普巴是曼聯今場嘗試突破最多的球員，有6次。（網上截圖）

普巴（右）今場梅開二度，十分搶鏡。（Getty Images）

普巴射成3：0片段：

末段明顯鬆懈被對手破蛋

勝券在握之後，蘇斯克查派18歲小將安祖高美斯上陣，高美斯的表現不算令人驚艷，他腳法不俗，但問題是對抗差，與正選尚有段幾遠距離。不過，高美斯的入場彷彿傳了一個錯誤訊息給場上球員，曼聯開始鬆懈，集中力下降，被哈特斯菲搶到不少攻勢，最後還失了一球。這是蘇斯查克需要注意的，他應該在尾段叫醒隊波，保持專注。

由今場贏哈特斯菲3：1的比賽得見，費特及達洛治並未通過考驗，如果在重要比賽，靴里拉及楊格還是蘇斯克查的首選。至於桑馬達及馬迪爾各有擅長，更期待蘇斯克查未來如何使用盧卡古及阿歷斯山齊士。

蘇斯克查帶領曼聯取得兩連勝。（Getty Images）

迪基亞今場有記精彩撲救：