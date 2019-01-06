【英足總盃】法比車路士告別戰射失12碼　莫拉達梅開二度取森林

英格蘭足總盃第3圈車路士主場憑莫拉達梅開二度以2︰0淘汰森林，不過主角是戴上隊長臂章的法比加斯（Cesc Fabregas）。他被換離場時淚灑史丹福橋球場，象徵最後一次為車路士上陣。

車路士輪換，以大衛雷斯、法比加斯等老將帶領巴克里、艾芬安柏度、赫臣奧杜爾（Callum HUDSON-ODOI）等迎戰森林。英格蘭中場羅夫度斯卓克28分鐘禁區內被踢跌為車路士博得12碼，法比加斯操刀卻被史迪利（Luke STEELE）撲出，未能為車路士建功。戰至49分鐘，莫拉達接應赫臣奧杜爾右路傳中近門篤入，10分鐘後奧杜爾於右路傳中，造就莫拉達頭槌梅開二度。即使這個西班牙射手曾在越位狀態下空門炒高，仍是今場贏波功臣。

法比加斯為車路士上陣4年半，是兩次英超冠軍功臣，今天終寫上句號。（路透社）

法比加斯車路士最後一戰+成就總結（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

法比加斯車路士告別戰片段

戰至84分鐘，車路士以簡迪入替法比加斯，在車路士球迷的歌聲下，向球迷揮手的法比終淚灑球場。31歲的法比加斯在2014年以3000萬鎊轉投車路士，為球隊兩奪英超。今季他在沙利執教下只曾於英超正選一次，地位完全被佐真奴取代。

莫拉達梅開二度，為車路士又過一關，也是他自11月底後首次建功。（路透社）

英格蘭足總盃主要賽果（按圖放大）

+ 3 + 2

料法比將與亨利再聚首，助前阿仙奴隊友在法甲為摩納哥護級，有傳今天會正式簽約3年。法比加斯賽後表示出於對車路士的尊重，今天不會說什麼，但大家也知道什麼回事︰「時光飛逝，感覺就像上周才開始職業生涯，現在已征戰球壇15年了。給予年輕球員的忠告是享受場上每一秒，要準備好每隔3天比賽，活在批評之中，也會有被讚賞的時刻，只知道時間不等人。」

隊友夏薩特祝福法比前程錦繡︰「與他並肩作戰5年很幸運，他在場上是頂級球員，場外也是我的好友。」另一後輩巴克里以最佳中場之一形容法比︰「與他同場是種榮幸，他與沙維及恩尼斯達建立西班牙王朝，贏盡一切。」

英超直播賽程第22輪（按圖放大）