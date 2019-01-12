【英冠】列斯聯兩球淨勝打比郡　林柏特：「間諜行為無體育精神」

今輪英冠聯賽列斯聯主場迎戰打比郡的賽事，賽前已經鬧哄哄，皆因列斯聯職員因潛入打比郡訓練基地觀看其訓練，其後被打比郡發現，一度需要報警「拉人」。列斯聯比爾沙（Marcelo Bielsa）承認責任，指他指派職員到場觀看操練。最終列斯聯以2：0淨勝打比郡，客軍領隊林柏特（Frank Lampard）怒斥對方「間諜行為」，認為對方不應如此沒有體育精神。

列斯聯領隊比爾沙接受天空體育訪問時表示，自己未有詢問過列斯聯會方就指派職員觀看操練，今次事件是他單方面責任。這名阿根廷教頭進一步透露，林柏特對他說，認為列斯聯並沒有尊重足球應有的公平性。

比爾沙「出奇地」坦承事件是他的責任。（Getty Images）

至於林柏特直指對方行為「超錯」，他將事件比喻成爆竊，雖然「間諜職員」沒有干犯到任何罪行，但整件事件相當荒謬。這名英格蘭一代名將指自己一直敬佩比爾沙，家中還有他的自傳，但今次事件令林柏特對比爾沙的印象大減。

林柏特對「間諜事件」震怒。（Getty Images）

兩隊交鋒戰情較一面倒，列斯聯憑著基馬胡菲（Kemar Roofe）及積夏里遜（Jack Harrison）上下半場各入一球，以兩球淨勝。賽後列斯聯擴大榜首領先優勢至5分，而打比郡仍然維持排第6，位於升班附加賽之列。

柏保路靴南迪斯（Pablo Hernandez）轉投列斯聯後，今季有望帶領球隊升上英超。（Getty Images）