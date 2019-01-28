NBA明星賽（2019 NBA All-Star）究竟是選擇「我最喜愛球員」、實力最好的球員，還是數據最好的球員，向來都非常模糊。「我鐘意你就覺得你勁啦！」

如果選擇實力最好或數據最好，1997/98球季仍是二年生的高比拜仁（Kobe Bryant），絕無可能以場均15.4分、每場上陣僅26分鐘的普通成績，壓過一眾前輩，登上西岸明星隊正選名單。當時效力小馬（現稱獨行俠）的球星芬尼（Michael Finley），場均21.5分不是更有睇頭？對不起，因為當時高比獨取39.5萬票，在西岸一眾後衛排名第二，芬尼十大不入。聯盟要催谷現役球王VS未來球王這個「有今世，無來世」的超級戲碼，為世人留下經典一戰；當然也要靠高比爭氣，在其職業生涯中對得起球王這個稱號。

1997/98球季仍是二年生拜仁的高比（Kobe Bryant）以場均15.4分、每場上陣僅26分鐘的普通成績，壓過一眾前輩，登上西岸明星隊正選名單。（資料圖片）

古天樂年初憑半首歌榮獲叱咤樂壇流行榜頒獎典禮「我最喜愛的男歌手」，獲得大部份人掌聲，雖則有些少批評之聲，不過既然是投票結果，也沒什麼好怨。

正如很多男士豪言非樣貌甜美加波大腰幼的女友不會拍拖，結果拖出來見人的女友卻below avaerage，證明我最喜愛從來和最好難以劃上句號。

回望2002/03球季，NBA引入網路投票機制，當時亦是姚明的新秀球季，沒想到新制度令姚明以128.6萬高票力壓聯盟霸王奧尼爾，才讓世人驚醒中國「人海戰術」的威力。（資料圖片）

回望2002/03球季，NBA引入網路投票機制，當時亦是姚明的新秀球季，沒想到新制度令姚明以128.6萬高票力壓聯盟霸王奧尼爾，才讓世人驚醒中國「人海戰術」的威力，以及盲目支持自己友的心態。當然，姚明其後為NBA開拓潛力巨大的中國市場，又怎會有人敢表露不滿？不過當易建聯於2007/08球季進入NBA時，卻「慘遭」同（中國）人不同命的對待。NBA為避免「姚明事件」重演，竟然沒有把易建聯的名字放在候選明單，（中國）球迷要投票必須要自己輸入，隨時串錯易建聯的名字變相投廢票。

柏治利亞（Zaza Pachulia）曾獲152萬票，但因球員及媒體投票令他無緣明星賽。（資料圖片）

球迷投票究竟仲有無用？明星賽投票比重早在2017年改為球迷投票50%、球員和媒體投票各25%，當年效力勇士的「茅柴」柏治利亞（Zaza Pachulia）狂刷152萬票，壓倒尼納特（Kawhi Leonard）、戴維斯（Anthony Davis）及隊友格連（Draymond Green），三人得票分別為105.8萬票、97.4萬票及91.4萬票，如果用舊制，「茅柴」ZaZa早就披上明星隊波衫。不過Sorry，最後Zaza在球員排行及媒體排名僅排12位及10位，總排名第6，最後無緣明星賽，除了格魯吉亞球迷外，相信大家對結果舉手讚好。

Derrick Rose今季的表現感動了不少球迷。（資料圖片）

繼續投票對筆者來說只是維持球迷的權利，今年和大部份球迷一樣，比較希望老將路斯（Derrick Rose）、韋迪（Dwyane Wade）及新人當錫（Luka Doncic）入選，但要看看媒體及NBA球員會否支持了。

筆者今年的投票策略，依然是「一票不投勇士隊」（連續第三年），作為勇士隊的粉絲，近兩季明星賽投票我都未有將票投給愛隊任何一位球員，原因有二。（一）即使少了我一票，勇士依然有至少三人入選；（二）個人相當喜歡一些冷門選擇，如以往防守極出色、屢奪多次最佳防守球員的「勉族人」甘比（Marcus Camby）。

筆者心水選擇▼▼▼

東岸心水

西岸心水

*所有數據截止於2019年1月12日

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】