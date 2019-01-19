【花式溜冰】俄國嬌娃夢之共演　梅德韋傑娃薩姬杜娃冰上「變身」

俄羅斯花式溜冰選手薩姬杜娃（Alina Zagitova）及梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva），以高超的冰上技巧俘虜觀眾。 這對去年平昌冬奧金、銀牌得主，在花式溜冰盛行的日本人氣極高。有手機遊戲商一次過邀請雙姝為手機遊戲宣傳，讓她們變身「魔法少女」，大展花式溜冰舞技。 花式溜冰迷，有興趣為此課金嗎？

兩位美少女在日本達成「夢之共演」，一同為著名動畫《魔法少女小圓》（魔法少女まどか☆マギカ）的手機遊戲《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》（マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝）拍攝「再會篇」。廣告在周五首播，梅德韋傑娃從更衣室準備就緒，在冰場上與薩姬杜娃展示多個旋轉動作，靜止時相視而笑。梅德韋傑娃身穿一襲紫色華麗衣裝，頭髮用紅色絲帶結起，形象與動畫要角「焰」（ほむら）極為相似。薩姬杜娃穿起一襲粉紅色衣裝，扮演動畫主角「小圓」（まどか）。

梅德韋傑娃（左）曉美焰（右）（網上圖片）

薩姬杜娃（左）鹿目圓（右）（網上圖片）

廣告片去年7月在俄羅斯拍攝，薩姬杜娃獨自演出的「變身篇」已於去年8月播放，宣傳該遊戲推出一周年。片中她展示多個旋轉動作，更在跳躍動作中「變身」，從運動服搖身一變，成為魔法少女。薩姬杜娃稱首次穿起如此衣裝溜冰，大讚非常合適。

二人對日本民眾絕不陌生。梅德韋傑娃自言酷愛日本動漫文化，其中一套出場服裝更扮演《美少女戰士》主角Sailor Moon而廣受注目，已數度亮相日本綜藝節目。薩姬杜娃在去年奪金後獲日本政府贈送秋田犬「阿勝」（マサル/Masaru）後，不時上載愛寵合照，亮相日本節目的次數亦增。

愛犬「阿勝」在薩姬杜娃悉心愛護下快高長大。（網上圖片）