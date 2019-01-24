【沙福特城】碧咸入股10%　傑斯豪言長遠合作30年

碧咸（David Beckham）只待足總批准便可收購林榮福手上10%的沙福特城（Salford City）股份，將與傑斯、加利尼維利、菲臘尼維利、史高斯及畢特共同成為這支球會的股東之一。 曼聯「Class of 92」，在英格蘭第五級聯賽重聚，延續眾曼聯師兄弟的一份情。

沙福特城距離曼聯主場奧脫福僅5公里，傑斯、加利尼維利都曾在這地方為曼聯試腳，2014年他們聯同畢特、史高斯、菲臘尼維利及林榮福成為球會班主。把足球注入社區。沙福特城為該區的年輕人提供訓練機會，也聘請當地的大學生。沙福特城自2014年後3度升班，容納1400人的主場得以重整，觀眾席的石級不再露出鋼筋，現在球場容量為5000人。

沙福特城官網公布碧咸入股一事。（網上截圖）

重溫碧咸、傑斯、加利仔等效力曼聯時風彩（按圖放大）

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昨天沙福特城宣布43歲的碧咸只待英格蘭足總批准，便可從林榮福手上收購10%沙福特城股份後，與傑斯、史高斯、畢特、加利尼維利及菲臘尼維利的「Class of 92」共佔球會六成股權，其餘四成由林榮福擁有。碧咸以視像短片姿態「出席」記者會，他雄心壯志地表示︰「成為沙福特班主之一是自豪的時刻。這是間特別的球會，有特別的同伴。我在曼徹斯特早年，所有時間都花在沙福特。我在這裏長大，最終可加入沙福特感覺很好。」英格蘭全國聯賽（National League），冠軍將可直升乙組，第二至第七轉戰附加賽。目前沙福特城以56分排第3，落後榜首的奧連特1分。

史高斯（左起）、畢特、傑斯、菲臘尼維利、碧咸及加利尼維利將各擁有10%沙福特城股權。（資料圖片）

碧咸近年忙於籌備邁阿密FC征戰美職聯，這願望料在2020年實現，傑斯指好友終可抽時間參與沙福特城計劃︰「初時已想碧咸一同入股，但他要專注邁阿密FC，那時機不佳，現在一切都迎刃而解，我們可以重聚了。我們希望一同合作良久，25至30年不等，最好的方法是擁有一間球會。」球員及教練都沒有永恆，傑斯深明這個道理︰「明顯地，如果任教練很難知道何時離開，我們想建立一些一同參與的事，（沙福特城）正是接近初心、我們成長的地方。」