【英足總盃】蘇斯克查領曼聯維持100%勝率　「信任所有球員」

曼聯周五出戰英格蘭足總盃第四圈賽事，作客以3：1擊敗阿仙奴，其中復任正選的盧卡古個人交出兩球助攻，獲選為今場最佳球員。 上任後領軍8戰全勝的看守領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjær）賽後表示，因為信任麾下所有球員，因此在重要比賽也不會堅持沿用同一陣容。

在蘇斯克查麾下，盧卡古失去了摩連奴時代的首選前鋒位置；曼聯今仗鬥阿仙奴，盧卡古難得正選登場，雖然個人沒有入球，但上半場交出兩球美妙助攻，造就山齊士和連格入波，賽後亦獲曼聯球迷投票選為今場最佳球員。

這名比利時國腳賽後表示，現時在球隊踢波有很大樂趣，「己隊方向清晰，以這種踢法贏波真的很開心。」

盧卡古兩次妙傳助隊友入波，是曼聯贏波功臣之一。（Getty Images）

讚今場反擊媲美經典進攻組合

「Mr. 100%」蘇斯克查對一班球員今場演出亦非常滿意：「我們今仗看起來更像一支球隊，看起來較有系統。在防守與反擊上，我們十分努力……大家都記得（2009年）歐聯的經典入波 ── 朴智星、C朗拿度與朗尼的配合。過去那麼多年，己隊作客阿仙奴攻入了很多球。」他補充：「今日向前邁進了一大步，比起對熱刺一仗進步了很多。」

蘇斯克查帶領曼聯8戰全勝。（路透社）

「信任所有球員」

不過，蘇斯克查承認有幸福的煩惱：「來到這裏之後，我曾有過（選人）困難，因為隊內充滿優質球員；我們要選出適當的戰術與球員。」

但最重要的是，無論是常規正選抑或副選，他信任麾下每一個球員：「這（取捨）實在很難，因為你想到：我們擁有世上最佳門將迪基亞 ── 你應否因為這是一場大戰就要他繼續上陣？不，因為你要信任球會裏的所有球員。」

羅美路今仗為曼聯作出幾次重要撲救。（Getty Images）

多名昔日戰友連日來先後公開發言，支持蘇斯克查季後完約後坐正，正式擔任紅魔主帥；今場為BBC擔任球評家的菲臘尼維利賽後亦為其發聲：「人們一開始指控（accused）他贏易踢的比賽，然後他作客熱刺贏了。在摩連奴麾下踢得不好的球員，現在回復了真正水準。」

曼聯又贏一場，一班球員在蘇斯克查麾下表現脫胎換骨。（路透社）