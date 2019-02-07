【法足總盃】PSG加時挫丙組維利法蘭　華拉堤新傷在身或延期復出

法甲勁旅巴黎聖日耳門在法國足總盃16強賽事，與法丙球隊維利法蘭 （Villefranche）交手，豈料PSG戰至加時，才以3球擊敗對手晉級。 另外，PSG的中場華拉堤在1月中起受足踝傷患所影響，至今未能披甲，主帥杜慈稱該名意大利中場發現新傷患影響，未知會否缺席今輪聯賽賽事。

巴黎聖日耳門於上輪法國足總盃賽事，雖然兩球淨勝斯特拉斯堡晉級，但球隊大將尼馬在該仗傷出，更需要休息10周，對球隊甚有影響。PSG在16強與法丙的維利法蘭（Villefranche）碰頭，本以為面對低組別球隊應該輕鬆過關，但他們竟在法定時間與對手互無紀錄，戰至加時才分出勝負。

PSG派出迪馬利亞及穆沙迪亞比等人攻堅，但在法定時間仍然未能擊敗丙組球會。（視覺中國）

法丙球隊Villefranche的主場只能容納5000人，故今仗移師到里昂主場挑戰班霸。該名法國第三級別球隊的防務做得相當出色，PSG全場主導戰局，但在法定時間內面對新加盟的柏利迪斯、達斯拿、迪馬利亞﹑穆沙戴亞比（Moussa Diaby）及後備入替的卡雲尼與麥巴比的強攻，仍能力保清白之身。

PSG主帥杜慈在62分鐘換入麥巴比，加強攻力。（視覺中國）

巴黎聖日耳門在90分鐘內顆粒無收，終於在加時12分鐘打開缺口，卡雲尼右路傳中，達斯拿近門撞入終開紀錄。其後，Villefranche全隊進攻反撲，反給予PSG更多的反擊空間，結果由穆沙迪亞比及卡雲尼各接應麥巴比的橫傳建功，加時3：0擊敗對手，有驚無險晉級8強。其餘晉級球隊包括卡昂、迪安、奧爾良（馬會譯名奧連斯）、南特、雷恩及AS Vitré，餘下一個席位由甘岡與里昂爭逐。

達斯拿在加時12分鐘，接應卡雲尼的傳中球近門撞入，終開紀錄。（視覺中國）

麥巴比在加時階段兩度交出助攻，協助球隊鎖定勝局。（視覺中國）

PSG中場主將馬高華拉堤在1月中起因足踝扭傷缺陣，原先有望在今仗復出，但今仗他只能充當座上客。PSG主帥杜慈在今仗賽後談及華拉堤的傷勢，指他受新傷患影響，或繼續缺陣養傷，「華拉堤在周二有參與訓練，但他未能完成整課操練。我只知道他有足踝以外的新傷患，但未知其位置及傷勢，我會在今周四重新評估會否把他列在今周聯賽的大軍中。」