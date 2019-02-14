【足球】曼聯前青年軍教頭夏里遜逝世 　碧咸傑斯史高斯淚別恩師

曼聯前青年軍教頭夏里遜（Eric Harrison ）逝世，享年81歲。這位嚴格的「魔鬼教練」，一手訓練出多位紅魔鬼球星，最有名的當然是碧咸和史高斯為首的92黃金一代（Class of' 92）。
一班徒弟一直未忘老教練的恩情，尼維利兄弟和碧咸率先發文悼念：「我們失去了恩師……」
夏里遜是曼聯前青年軍教頭，出名嚴厲，嚴師出高徒，除史高斯、碧咸、加利尼維利、畢特等92年班畢業生外，傑斯、曉士、布朗等也是他一手培育。可是近年患上綜合腦退化症，身體每況愈下，近日甚至對連最愛的足球也失去興趣。
2014年仲夏Class of '92一場友賽，夏里遜親自督師，當時他仍精神翼翼，可惜同年證實患腦退化症，身體日漸虛弱，家人在去年終迫於無奈送他到護老院，並至2月13日辭世。
夏里遜逝世，他一手培育的曼聯92’黃金一代紛發文悼恩師。（加利尼維利Twitter）
一知道師傅夏里遜病重，史高斯、加利尼維利等多名球星徒弟紛紛前往探望。「萬人迷」碧咸更帶備自製蛋糕獨自從倫敦驅車長途跋涉探望。（reddit/reddevils）
加利仔：我們擁有的一切 也是因為你
一知道師傅夏里遜病重，史高斯、加利尼維利等多名球星徒弟紛紛前往探望。「萬人迷」碧咸更帶備自製蛋糕獨自從倫敦驅車長途跋涉探望。
得知夏里遜逝世後，加利和菲臘尼維利兄弟率先發文悼念：「我們失去了恩師、我們的教練和一手培育我們的男人。」
「他教曉我們如何踢足球，教導我們如何永不放棄，還令我們知道贏得個人勝仗的重要性。為曼聯踢足球所需要做的一切事情，他都教曉了我們。」加利仔的帖文非常感人，最後他這樣總結：「Eric，我們的一切全因有你。」（Eric we owe you everything.）
We’ve lost our mentor , our coach and the man who made us. He taught us how to play , how to never give up , how important it was to win your individual battles and what we needed to do to play for Manchester United Football Club. Eric we owe you everything ❤️ pic.twitter.com/iv0uisTGCl— Gary Neville (@GNev2) February 14, 2019
2014年曼聯92黃金一代友賽，夏里遜（左一）親自督師，當時他仍精神翼翼。（視覺中國）
碧咸代表七小福感謝恩師
碧咸的帖文更加催淚，前半部分跟加利仔發文雷同，碧咸再加上「他一直也在看我們踢球，每一次也跟我們站在同一陣線。我腦海中彷彿仍聽到他告訴我：『不要再交出荷里活式傳球了』（NO MORE HOLLYWOOD PASSES），我似乎仍可看到他在訓練場地看着我們踢球，時而自豪地笑，時而握拳大力敲窗，可能隨時會走到我身邊，非常禮貌地建議我不要再作出那些傳球了。」
「更重要的是，他教導我們無論在球場內外，也要努力工作和互相尊重。我們不會忘記他教導我們的人生道理。Eric我們敬愛你，一切也是你帶給我們的。」 他在下款加上「Gary, Phil, Ryan, Paul, Nicky and David」，一次過為92'一代發言。
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We’ve lost our mentor, our coach and the man who made us. He taught us how to play, how to never give up, how important it was to win your individual battles and what we needed to do to play for Manchester United Football Club. He was always watching and always with us everytime we played, I can still hear him telling me NO MORE HOLLYWOOD PASSES. I can still see him as we played on The Cliff training ground looking down on us either with a proud smile or a loud bang of his fist on the window knowing any minute he would be on his way down to probably advise me in the most polite way to stop playing those passes. More importantly he made us understand how to work hard and respect each other and not just on the pitch. We won’t forget the life lessons he gave us. Eric we love you and owe you everything. ❤ Gary, Phil, Ryan, Paul, Nicky and David.
費Sir：欣賞他快人快語
夏里遜培育多位曼聯和英超球星，是協助球隊雄霸英超多年的重要功臣，寫下傳奇一頁的前領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）讚揚，「Eric對球壇的貢獻不止於曼聯，那是非常了不起的成就。當我出任曼聯領隊，有幸擁有Eric作為工作伙伴和青年發展總監，因此我可能看到他的工作並不局限在92一代，還包括所有年輕球員……」
「他把個性和決心注入年輕球員身上，讓他們的未來作出最佳準備。他是一位良師，給予球員一條發展道路或選擇。他犧牲了自己埋頭苦幹，才能做出這番成績。他是我們的年代其中一名最偉大的教練。」
「站在個人層面，Eric是個邪惡的冷面笑匠，而且說話直來直往，我非常欣賞他這一點。」
功成必有你在：費格遜建立曼聯王朝，昔日紅魔青年軍教頭夏里遜功不可沒。（視覺中國）
曼聯的官方Twitter亦發文哀悼昔日老教練，「我們非常傷感地宣告，前青年軍教練夏里遜昨天逝世。在這段哀傷和難過的時刻，我們為Eric的家人及朋友送上問候和祝禱。」
Eric Harrison, one of footballs greatest people has sadly passed away. Responsible for the development of The Class of 92 and so many other great players that came through the @ManUtd academy he was one of the clubs biggest heroes. RIP Eric pic.twitter.com/gainlxov5u— Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) February 14, 2019