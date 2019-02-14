【足球】曼聯前青年軍教頭夏里遜逝世 　碧咸傑斯史高斯淚別恩師

曼聯前青年軍教頭夏里遜（Eric Harrison ）逝世，享年81歲。這位嚴格的「魔鬼教練」，一手訓練出多位紅魔鬼球星，最有名的當然是碧咸和史高斯為首的92黃金一代（Class of' 92）。 一班徒弟一直未忘老教練的恩情，尼維利兄弟和碧咸率先發文悼念：「我們失去了恩師……」

夏里遜是曼聯前青年軍教頭，出名嚴厲，嚴師出高徒，除史高斯、碧咸、加利尼維利、畢特等92年班畢業生外，傑斯、曉士、布朗等也是他一手培育。可是近年患上綜合腦退化症，身體每況愈下，近日甚至對連最愛的足球也失去興趣。

2014年仲夏Class of '92一場友賽，夏里遜親自督師，當時他仍精神翼翼，可惜同年證實患腦退化症，身體日漸虛弱，家人在去年終迫於無奈送他到護老院，並至2月13日辭世。

夏里遜逝世，他一手培育的曼聯92’黃金一代紛發文悼恩師。（加利尼維利Twitter）

一知道師傅夏里遜病重，史高斯、加利尼維利等多名球星徒弟紛紛前往探望。「萬人迷」碧咸更帶備自製蛋糕獨自從倫敦驅車長途跋涉探望。（reddit/reddevils）

加利仔：我們擁有的一切 也是因為你

一知道師傅夏里遜病重，史高斯、加利尼維利等多名球星徒弟紛紛前往探望。「萬人迷」碧咸更帶備自製蛋糕獨自從倫敦驅車長途跋涉探望。

得知夏里遜逝世後，加利和菲臘尼維利兄弟率先發文悼念：「我們失去了恩師、我們的教練和一手培育我們的男人。」

「他教曉我們如何踢足球，教導我們如何永不放棄，還令我們知道贏得個人勝仗的重要性。為曼聯踢足球所需要做的一切事情，他都教曉了我們。」加利仔的帖文非常感人，最後他這樣總結：「Eric，我們的一切全因有你。」（Eric we owe you everything.）

We’ve lost our mentor , our coach and the man who made us. He taught us how to play , how to never give up , how important it was to win your individual battles and what we needed to do to play for Manchester United Football Club. Eric we owe you everything ❤️ pic.twitter.com/iv0uisTGCl — Gary Neville (@GNev2) February 14, 2019

2014年曼聯92黃金一代友賽，夏里遜（左一）親自督師，當時他仍精神翼翼。（視覺中國）

碧咸代表七小福感謝恩師

碧咸的帖文更加催淚，前半部分跟加利仔發文雷同，碧咸再加上「他一直也在看我們踢球，每一次也跟我們站在同一陣線。我腦海中彷彿仍聽到他告訴我：『不要再交出荷里活式傳球了』（NO MORE HOLLYWOOD PASSES），我似乎仍可看到他在訓練場地看着我們踢球，時而自豪地笑，時而握拳大力敲窗，可能隨時會走到我身邊，非常禮貌地建議我不要再作出那些傳球了。」

「更重要的是，他教導我們無論在球場內外，也要努力工作和互相尊重。我們不會忘記他教導我們的人生道理。Eric我們敬愛你，一切也是你帶給我們的。」 他在下款加上「Gary, Phil, Ryan, Paul, Nicky and David」，一次過為92'一代發言。

費Sir：欣賞他快人快語

夏里遜培育多位曼聯和英超球星，是協助球隊雄霸英超多年的重要功臣，寫下傳奇一頁的前領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）讚揚，「Eric對球壇的貢獻不止於曼聯，那是非常了不起的成就。當我出任曼聯領隊，有幸擁有Eric作為工作伙伴和青年發展總監，因此我可能看到他的工作並不局限在92一代，還包括所有年輕球員……」

「他把個性和決心注入年輕球員身上，讓他們的未來作出最佳準備。他是一位良師，給予球員一條發展道路或選擇。他犧牲了自己埋頭苦幹，才能做出這番成績。他是我們的年代其中一名最偉大的教練。」

「站在個人層面，Eric是個邪惡的冷面笑匠，而且說話直來直往，我非常欣賞他這一點。」

功成必有你在：費格遜建立曼聯王朝，昔日紅魔青年軍教頭夏里遜功不可沒。（視覺中國）

曼聯的官方Twitter亦發文哀悼昔日老教練，「我們非常傷感地宣告，前青年軍教練夏里遜昨天逝世。在這段哀傷和難過的時刻，我們為Eric的家人及朋友送上問候和祝禱。」