【運動公社】盲推國家集訓　中國足球大倒退

廣州恒大從其他球會高調購入多位中國國腳，權健集團倒台後沈祥福執掌天津天海，兩大中國球會只保留了兩名外援、大規模推行本土化，這一系列操作背後沒有官方在背後居中協調是幾近不可能的。有人說，中國足協當局打算把55名國腳都集中在兩家球會，形成所謂國家集訓隊的體制。 撰文︰高俊賢@運動公社

中國國家隊能否藉以上機會提升戰鬥力，仍屬未知之數，反倒是中超聯賽競爭力因此被犠牲。發展成熟的足球大國，往往能做到聯賽、國際賽兩頭並舉。要犧牲聯賽來成就國家隊、或者犧牲國家隊來成就聯賽，是違反足球規律。

廣州恒大今個轉會窗簽入多個中國國腳，相信是中國足協背後協調。（資料圖片）

恒大今季6個收購（按圖放大）

公社另一篇文章提及過，中國當局的做法無疑是仿照往昔社會主義國家的足球體制，這可以追溯到上世紀50年代，匈牙利主教練Gusztáv Sebes把國內頂尖球員集中在MTK和Honved。國家隊相對於職業球會，集訓時間短，難以形成默契和成熟的戰術體系，所以當日Gusztáv Sebes希望藉這一套使國家隊加快磨合，適應其高度體力化的壓迫踢法，於是形成當日戰無不勝的Mighty Magyars。當前中國國家隊在國際賽連連失利，主因是青訓基礎不穩、人材庫未能輸血，使球隊仍然要倚賴以鄭智為首的老將衝鋒陷陣。強化青訓也好，整頓心態搞海外球員歸化也好，中國只要專注做好這兩點，仍然有機會縮窄與其他國家的差距。根基不穩卻去搞國家集訓隊，簡直是牛頭不搭馬嘴。

匈牙利曾兩度當上世界盃亞軍，當中包括1954年以熱門身份負西德。（資料圖片）

中國足協的盤算，似乎想復行90年代故智。1988年，中國足協把國家二隊送上全國甲級聯賽參戰，為90年亞運會備戰。後來國二隊為了備戰92年巴塞隆拿奧運而改組為國奧隊，並繼續參與甲級聯賽。直至91年，這支由「青訓之父」徐根寶帶領的國奧隊在聯賽最後一輪排名倒數第二，降班收場。這群中國的92 class成為往後中國國家隊的骨幹成員（像范志毅、徐弘、江津、李明、郝海東和彭偉國），可算是卓有成效（雖然該支國奧隊最後也沒有躋身92年奧運）。2010年，中國足協領導韋迪曾提出再以國奧隊參戰職業聯賽，但是徐根寶帶頭反對。徐當時的一席話，足以成為反對今天搞國家集訓隊的理由：

韋主任說，當年我帶隊的成績很好，還出來了一批人。這個是沒錯，但現在畢竟是市場經濟，還要考慮俱樂部（球會）利益。如果隊員被抽調以後，球隊成績不好了，降級了，贊助商不給錢了，俱樂部可能都沒法再生存下去。 徐根寶

中國足球隊在亞洲盃8強出局。（資料圖片）

中國的92 class主將（按圖放大）

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中國足球產業的發展，某程度上是近年來中超球市興旺帶起的。足球產業可以為國家隊的成績服務，但絕不可以扶植某一兩家球會來換取。80年代末，足協當局鼓勵球會使用本土球員，甚至以國腳名額作為聯賽加分的標準。如此加分也罷，重組國奧隊也罷，都比起強行集中國腳於某一兩隊進步得多、公平得多，更不會赤裸裸的形成既得利益集團。如果振興足球產業不能換取國家隊成績，任何違反足球規律的事情更不會，包括國家集訓隊。

納比在亞洲盃後離任中國足球隊主帥，有傳簡拿華路接任。（資料圖片）

中國足球的怪現狀是，偶爾會做一些合乎足球規律的事情，但總不能貫徹到底，然後想試試一些違犯規律的偏方，結果讓前者帶來的成效都一併賠掉。到今日為止，足協當局的決策層還沒有走出誤圈，是令人扼腕嘆息的事。

鄭智在亞洲盃仍是中國主將，可見下一代仍未能完全接班。（資料圖片）

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