【馬術大師賽】蕭頴瑩獻盛裝舞步演出　揚言力爭奧運入場券

浪琴表香港馬術大師賽日前閉幕。以場地障礙賽為賽事主軸的大師賽,今年邀請了雅加達亞運盛裝舞步金牌得主蕭頴瑩,連續三天作現場演出,令入場觀眾大飽眼福。蕭頴瑩亦透露縱使衝擊奧運的進程遇上阻滯,仍表明心跡:「若不嘗試,永不知道結果。」

馬會馬術代表蕭頴瑩(Jacqueline)與其亞運奪金佳駟「馬會縱橫」,在剛過去的周末於浪琴表香港馬術大師賽上演盛裝舞步演出:「可以在主場偕我的愛駒向香港市民表演盛裝舞步,並推廣馬術運動,是令人鼓舞的體驗,對此我感到十分自豪。」首次踏足大師賽賽場,Jacqueline對各方面皆有讚無彈:「賽事擁有一流的規劃及設施,氣氛甚具活力,我相信所有觀眾與參賽人馬都享受其中。」

盛讚賽事具頂尖水準

蕭頴瑩每天的演出均有獨特的主題和配樂,策馬演繹各式各樣的舞步,看上去一切駕輕就熟,Jacqueline卻笑指就算表演的形式也使她緊張:「在這裏演示和亞運參賽有着不同的壓力。故然金牌已經到手,如今我還想為現場觀眾奉獻一場精彩的盛裝舞步表演,仍想向他們證明馬兒有多出色。」

01攝影團隊的香港馬拉松靚相已陸續上載 打開01 app港馬專頁 輸入號碼布搵靚相

香港馬術大師賽在過去周末舉行。(林若勤攝)

寄語馬術新秀:「未來是屬於你們的」

蕭頴瑩今次賽事的身份絕不單是表演者而已,她更是以前輩身份與亞洲區馬術新秀交流:「我十分高興能看到馬術的新世代湧現,這個運動的未來是屬於他們的。我有幸可以分享多年來經歷過的高低起跌,盼能協助他們追逐夢想和目標。」

為培育亞洲區內有潛質的騎手,今屆浪琴表馬術大師賽特意增設亞洲青少年比賽項目,包括「香港賽馬會亞洲青少年挑戰賽」及「香港賽馬會亞洲青少年大獎賽」。蕭頴瑩表示增辦青少年賽是個良好概念:「正所謂萬事起頭難,亞洲區的新晉騎手能夠在5星級大賽競技,是汲取經驗和學習的良機。」

蕭頴瑩今次賽事的身份絕不單是表演者而已,她更是以前輩身份與亞洲區馬術新秀交流。(林若勤攝)

年末赴泰國出戰亞錦賽

為蕭頴瑩帶來亞運金牌的良駒「馬會縱橫」,此回在老拍檔跨下有如舞蹈家般,展現各種動感十足的動作。Jacqueline解釋此馬相比亞運期間更「弗」:「馬匹狀態非常出色,意外地牠沒有因長機程而感到煩躁不安,甚至比去年夏天飛往印尼還要適應得好。我認為此是源於馬兒沿途獲得的悉心照料,而且馬會在馬匹到埗後有效率地運輸到比賽場地,使牠們的狀態得以保持。今年將是漫長的一年,我們會於12月到泰國出戰亞錦賽,現在仍有一大段時間準備,希望人馬繼續進步,屆時有理想發揮。」

馬會馬術代表蕭頴瑩(Jacqueline)與其亞運奪金佳駟「馬會縱橫」,在剛過去的周末於浪琴表香港馬術大師賽上演盛裝舞步演出。(林若勤攝)

「If you don't try you never know」

明年將是奧運年,Jacqueline直言東京奧運是她的終極目標:「你們也知道要取得奧運參賽資格需克服重重難關,即使作為亞洲馬術強權的日本以舉辦國身份晉級,在面前尚有馬來西亞、南韓等地騎手角逐,競爭依舊激烈,何況亞洲區僅得2個參賽席位!但若你不嘗試,你永不知道結果(If you don't try you never know),故此我必定會力拚奧運入場券。」

惟她指好拍檔「馬會縱橫」未及奧運水平,原訂合適的參戰馬Ferrera近期又受到傷患困擾,現階段只能等待其康復進度:「牠的受傷直接減少我們合作在國際比賽爭取分數,以提升世界排名。不過正如任何項目的運動員都總會遇上傷病及挫折,你必需不停地戰鬥,或許再挑選另一匹馬是可行方法,只是好馬難覓。」