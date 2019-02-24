【田徑系列賽】楊文蔚1.68米止步屈居亞軍　黃沅嵐挫師姐跳高封后

灣仔運動場上演香港田徑系列賽季前第二場試賽，楊文蔚在上回系列賽參加七項全能封后，今戰專注主項跳高卻未達預期表現，僅得第二；第一名由她的女拔師妹黃沅嵐奪得。

今天的季前試賽二是楊文蔚今年參加跳高項目的首個本地正式賽事，惟這名香港跳高紀錄保持者最後挑戰1.71米失敗，僅以1.68米完成賽事，跟她在2017年創下的1.88米香港紀錄相差甚遠。

剛巧今天跳高場後的一幢大廈外牆上，掛起了楊文蔚的巨型廣告牌，賽後她指廣告牌並未為她造成壓力，但身體還未進入比賽狀態，「今日精神上是準備好的，但教練就說我跑動與起跳連接不到。自己過桿時又『勾腳』，空中動作是我一直都未改善的弱點。」

「跳高女神」楊文蔚今年首戰正式跳高比賽。（張浩維攝）

跳高場對面大廈外牆，正正是楊文蔚的巨型廣告，「跳高女神」指成績不如預期是身體未進入狀態，大型廣告未為她帶來壓力。（張浩維攝）

比去年練得更好

賽後楊文蔚與教練翻看片段檢討，「今日跑的節奏不錯，提腿亦做到了，唯獨向上的速度、爆炸力仍未夠，所以跳唔高」。

事實上，楊文蔚練習的表現比今日的好多了，更是一直在進步，比去年練得還好，「去年練習用全程助跑都不過（1米）75，今年半程都過了74、75，想着今日都應該起碼跳到這高度，最後卻做不到」。楊文蔚期望訓練的感覺能盡快應用在比賽上，甚至要盡快讓自己在3跳內做好練習的技術。

楊文蔚賽前一直都進行高強度體能訓練，腳部的酸痛至今仍未消去，「今次比賽教練沒有特別讓我調整，我也沒有想到會這麼差。」楊文蔚希望下次比賽可要再提前一兩日調整，她亦透露正在減磅，為4月在卡塔爾的亞錦賽備戰。

是日女子跳高冠軍是跳出1.71米的黃沅嵐，她是楊文蔚的女拔師妹。（張浩維）

黃沅嵐1.71米封后：只想跟自己鬥

跳高項目最終由楊文蔚的女拔師妹黃沅嵐奪得，她跳出1.71米，是個人今季最佳成績。她謙稱沒有想着要贏師姐楊文蔚，「只是同自己鬥，想打破自己1.74米的個人最佳紀錄（PB）」。

黃沅嵐2017年腳筋撕裂，完全康復後經已重投訓練近兩年，她坦言心態在傷患後改變不少，「現在是享受跳高帶來的快樂，以前玩學界是有壓力，去到較高的高度會感到迷失。」

黃沅嵐克服嚴重傷患後，更重視享受跳高比賽帶來的樂趣。（張浩維攝）

黃沅嵐久未露面，一直潛心練習，上一次比賽已經要數到去年的大專賽，她的下一戰將是3月9日的大專賽，當日楊文蔚亦會參加。黃沅嵐指不會給自己太大壓力，「第一想做好動作，二是破PB」。黃沅嵐在去年的大專成績經已達到世界大學生運動會標準，因此今年7月將在意大行舉辦的世大亦是她今年的目標。

「跳遠王子」陳銘泰處於技術調整期，只以7.3米奪冠。（張浩維攝）

陳銘泰輕鬆奪冠 技術調整中成績不突出

陳銘泰今日跳出7.30米，以首名完成跳遠賽事。他今仗用短程助跑出戰，下個比賽將會是三月底的新加坡賽，屆時就會全程助跑，所以接下來一個月的練習很關鍵，「現時自己技術未太純熟，只是有速度，所以今日的成績並非特別好。所以需要時間改善，並掌握跳全程的感覺。」

高澔塱出戰100米賽事後，隨即回到跳遠沙池。（張浩維攝）

高澔塱在跳遠項目前完成100米賽事，雖然他跳遠三次試跳均失敗，但坦言接受自己的表現，「第一跳有被100米影響，但自己整體在速度、技術、力量上都有進步，最重要是開始懂得如何避免膝蓋受傷，這樣才能安全參與整個賽季」。

林安琪今亦出戰女子100米賽事，跑出12秒10。她指雖然於澳洲的三槍令肌肉有點繃緊，但同時感覺到自己的節奏漸漸成熟，希望這感覺可以一直維持。