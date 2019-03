米蘭最近走勢不錯,近12場各項賽事只輸了1場,在混亂而牽涉隊伍眾多的前四爭逐中佔有優勢,米蘭的好成績或許令人有點意外,一來大家對前班主李勇鴻先生的管理有很多疑惑,留下來的爛攤子,接手的艾利奧特基金怎麼收拾,也只能抱觀望態度,半年過後,米蘭如今的走勢不俗,並且穩步向前。 撰文:陳葦如(Now Sports足球評述員)

2017夏天球隊豪花1.8億歐元,引入11名球員,惹來很多關注。但當中最貴價的兩筆收購,中堅邦奴治和前鋒安達施華事隔一年後已不在陣中,卡連歷如今也身在馬德里體育會,干迪、比利亞又經常受傷,上陣不多,可以說當中一半的操作都以失敗告終。去年夏天管理權易手,總監李安納度、體育發展戰略總監馬甸尼成為收購球員的話事人,在轉會市場的風格、手筆也截然不同。

米蘭主帥是球隊名宿加度素。(Getty Images)

建隊思路着重長遠發展

之前儘管多次傳出引入像伊巴謙莫域、法比加斯等年過三十、名氣和商業價值比作戰能力更大的球員,但最終在冬季轉會窗來到的是比安迪、柏基達兩位新晉球星,這反映球隊建隊思路還是更着重長遠發展,多於短暫的高關注度,球隊近5場聯賽的正選名單,更是全90後的「U28」 陣容,年輕當打是球隊優點之一。



得力於與熱拿亞多年來良好的「合作關係」,米蘭能力壓韋斯咸成功引入波蘭「神槍手」比安迪,這位去季還是在波蘭聯賽中游球隊科拉維亞效力、身價「只是」450萬歐元的前鋒,來到後7場各項賽事有7球進帳,比起季中改投車路士,22場才進了8球的希古恩,入球率高60%。而巴西國腳柏基達來到也令球隊攻勢不再側重在蘇素右路策動,而是更平衡地在兩邊推進。

米蘭力壓韋斯咸,成功從熱拿亞引入波蘭「神槍手」比安迪。(Getty Images)

巴西國腳柏基達(右)來到也令球隊攻勢不再側重在蘇素右路策動,而是更平衡地在兩邊推進。(Getty Images)

巴卡約高漸入佳境

前線火力加強外,防守上的提升也就更加明顯,過去11場聯賽只失了4球,主場更是接近5年來,首次連續3場聯賽不失球,當中門將當拿隆馬狀態出色,防中巴卡約高漸入佳境的發揮都起着重要作用。

本周米蘭將會迎來走勢向下、近9場聯賽只取得1場勝利、失了18球的沙素路。這支「綠黑兵團」,上周為了尋求改善,將陣式轉變為3-4-2-1,進攻時更像3-2-4-1的模式,並作出6個陣容上的調整,但效果不算理想,場面上的控制和埋門次數都很一般,是否會有更多的試驗和改動,有待觀察,但對米蘭來說,這個狀況不穩,向上游條件不大的對手,應該阻力不大。

防中巴卡約高(左)漸入佳境。(Getty Images)

本週意甲賽事時間表:

638台直播賽程

02/03 22:00 安玻里 Vs 帕爾馬

03/03 01:00 AC米蘭 Vs 沙素路

03/03 03:30 拉素 Vs 羅馬

03/03 19:30 拖連奴 Vs 基爾禾

03/03 22:00 史帕 Vs 森多利亞

04/03 01:00 阿特蘭大 Vs 費倫天拿

04/03 03:30 拿玻里 Vs 祖雲達斯

【註:文章不代表香港01立場;譯名由作者提供】