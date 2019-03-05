【職業桌球員錦標賽】奧蘇利雲第995棒破百　晉8強鬥沙比或希堅斯

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）再次展現「性格巨星」的特色，他在職業桌球員錦標賽16強，以局數6︰4勝鶴健士時，因不滿擺波位置而多次要求球證處理，發悔氣地說「It’s not my job, it’s your job!」。最終在這局光是擺波時間已比今場第2局時間長。

奧蘇利雲在今場第一局得心應手，把握鶴健士打至26分時紅波中「Jaw嘴」，以106度打出職業生涯第995棒Century Break（破百），他再連取第2及第3局，局數拉開3︰0。第4局初段，奧蘇利雲打不中黑波，球證重擺白波後，奧蘇利多次不滿白波位置，要求球證先處理，拒絕埋檯。球證曾向他求助，奧蘇初時只表達位置不正確，更說︰「我不能插手，只能講給你聽。我不能接觸白波，這不是我的工作，是球證的工作（It’s not my job, it’s your job!）。我不會站着與你浪費時間（I’m not going to stand there with you dilly dallying）。」

奧蘇利雲這球打不中黑波，需要重打令他與球證意見不同。（網上截圖）

▼奧蘇利雲不滿球證逐格睇（按圖放大）▼

+ 3 + 2

▼奧蘇利雲不滿白波位置片段▼

這次事件費時8分鐘，比整個第2局花5分50秒更耐，奧蘇利雲多番回到座位休息，又掩面及露出不耐煩的表情。鶴健士以111︰1贏得第4局，不過賽事主導權仍是奧蘇手上，他領前局數5︰2下被鶴健士連追兩局，當中「鷹王」第9局打出全場最高的110度。最終奧蘇在第10局以一棒64奠定6︰4晉級8強，將鬥沙比或希堅斯。

奧蘇利雲晉級後，將與沙比或希堅斯爭入4強。（資料圖片）

▼奧蘇利雲第995棒Century Break▼

職業桌球員錦標賽 Now637 3月7日起晚上9︰00/凌晨3︰00

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