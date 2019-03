【職業桌球員錦標賽】奧蘇利雲第995棒破百　晉8強鬥沙比或希堅斯

奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)再次展現「性格巨星」的特色,他在職業桌球員錦標賽16強,以局數6︰4勝鶴健士時,因不滿擺波位置而多次要求球證處理,發悔氣地說「It’s not my job, it’s your job!」。最終在這局光是擺波時間已比今場第2局時間長。

奧蘇利雲在今場第一局得心應手,把握鶴健士打至26分時紅波中「Jaw嘴」,以106度打出職業生涯第995棒Century Break(破百),他再連取第2及第3局,局數拉開3︰0。第4局初段,奧蘇利雲打不中黑波,球證重擺白波後,奧蘇利多次不滿白波位置,要求球證先處理,拒絕埋檯。球證曾向他求助,奧蘇初時只表達位置不正確,更說︰「我不能插手,只能講給你聽。我不能接觸白波,這不是我的工作,是球證的工作(It’s not my job, it’s your job!)。我不會站着與你浪費時間(I’m not going to stand there with you dilly dallying)。」

奧蘇利雲這球打不中黑波,需要重打令他與球證意見不同。(網上截圖)

▼奧蘇利雲不滿球證逐格睇(按圖放大)▼

▼奧蘇利雲不滿白波位置片段▼

這次事件費時8分鐘,比整個第2局花5分50秒更耐,奧蘇利雲多番回到座位休息,又掩面及露出不耐煩的表情。鶴健士以111︰1贏得第4局,不過賽事主導權仍是奧蘇手上,他領前局數5︰2下被鶴健士連追兩局,當中「鷹王」第9局打出全場最高的110度。最終奧蘇在第10局以一棒64奠定6︰4晉級8強,將鬥沙比或希堅斯。

奧蘇利雲晉級後,將與沙比或希堅斯爭入4強。(資料圖片)

▼奧蘇利雲第995棒Century Break▼

