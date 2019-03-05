【D1田徑】德望黎恩熙1.74米奪金　「永遠在學界時才輸給張靜嵐」

今天（3月5日）港九學界D1田徑下午的女子A Grade跳高場地特別熱鬧，眾人圍觀全因協恩中學張靜嵐守住五年的連霸，一下子被德望學校今年中五的黎恩熙打破，以1.74米拿下女甲跳高金牌。

當張靜嵐一口氣跳過1.71米，自己卻「卡關」，大膽直接推高至1.74米。想起這一刻黎恩熙笑說：「很崩潰，平時的比賽起碼都跳到170以上，在想自己怎麼不過？」張靜嵐被難倒，三跳不過並屈居第二，這時候就是黎恩熙創個人最佳成績的機會（PB）。1.77米兩跳不過，直上1.80米也失敗，最後以1.74米完賽。

黎恩熙說今天的動作一直做不好，做不出平日的水準。（張倩儀攝）

黎恩熙1.71的第一次試跳「卡關」，毅然跳過一次直上1.74米。（張倩儀攝）

與張靜嵐保持的大會紀錄只有1厘米之差，勝利即將到手，黎恩熙跪在墊上沒有歡喜若狂，只是淡淡的鬆一口氣。「贏了其實也不是這麼開心，自己目標不僅如此。」個人最佳跳過1.76米的她今次連PB都不成，反而有一點失落。

即使知道自己奪金，臉上也沒有一絲喜悅，因為挑戰的不是大會紀錄而是自己。（張倩儀攝）

一直拍著大腿，拍打得通紅，每一跳也絲毫沒有留力。（張倩儀攝）

「自己的狀態一直都不是太好，今天都做不好平日的動作。」只見她1.71米碰杆，臉色一沉，一直拍打着提醒自己，拍得大腿的微絲血管都破了。「本來的目標是PB，希望下一年可以將紀錄再推高一點，留得久一點。」完賽的一刻，緊張的臉蛋終於放鬆，懂得笑了。

賽後兩人從對手變成隊友，一個攬抱後，張靜嵐拉着黎恩熙老套的說一句是「友誼第一，比賽第二」。（張倩儀攝）

1.74米，黎恩熙以1厘米打破大會紀錄。（張倩儀攝）

「之前一直都在其他比賽贏張靜嵐，不知道為甚麼總在學界輸。」笑着回望一下張靜嵐；是不是跳高選手都一樣，愈高就愈要跨過，黎恩熙挑戰的不只是學界，是更高更高。「想破青年紀錄，以後的再看看吧。」不因一個金牌而滿足，不夠，還是不夠：「目標不是打敗誰，而是打敗自己。」因為自己是永遠沒有盡頭。