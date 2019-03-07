【D2田徑】李求恩奪冠意義遠超獎項　隊長吳愷健在田徑場成長

跑畢學界D2田徑賽最後一場男子A Grade 4x400米接力，李求恩紀念中學田徑隊聚在一起慶祝，皆因他們深知自己為學校成功創造歷史，以「升班馬」身份，勇奪D2男子組全場總冠軍。 兩年前還在D3，誰料他們能夠連續兩年升班，明年將要挑戰學界D1田徑大舞台。 「由當初在D3一盤散沙，如今成功升上D1，這兩年改變實在太大。」感受最深的莫過於田徑隊隊長吳愷健，他一邊哽咽，一邊將李求恩的熱血田徑故事娓娓道來。

今日灣仔運動場烏雲密佈，下午賽事長時間下大雨，卻澆不熄李求恩田徑隊的熱血，初升上D2的他們，於接力比賽愈戰愈勇，以220分力壓民生書院奪得男子組全場總冠軍。為校出戰400米、400米欄，以及負責男子A Grade 4x400米接力最後一棒的吳愷健，回想這兩年的神奇之旅，心中只有感動：「三年前我們在D3時，簡直就是一盤散沙。對於當時的我們來說，田徑隊的意義只是一件隊衫，甚少訓練，也沒有人會為我們打氣。」

李求恩紀念中學田徑隊長吳愷健，為校出戰三個項目。（徐焌然攝）

吳愷健接受訪問時，說起李求恩田徑隊兩年來的經歷，身邊隊友杜志豪也不禁落下男兒淚。（徐焌然攝）

田徑隊的轉捩點，由兩年前孫仲謙到李求恩任教，一洗田徑隊頹風開始，「當初他（孫仲謙）一來到學校，便為田徑隊訂下升上D2的目標。全部同學當刻的想法就是：『別說笑吧，哪有可能達成。』」吳愷健受訪時回憶起當初種種經歷，不禁與身邊聆聽的隊友一起流下熱淚。

2018-19 港九D2田徑比賽 男子組全場排名 冠軍：李志恩紀念中學 亞軍：民生書院 季軍：地利亞修女紀念學校（百老匯） 殿軍：英華書院 女子組全場排名 冠軍：香港培正中學 亞軍：南島中學 季軍：聖瑪加利男女英文中小學 殿軍：瑪利曼中學 *男女子組頭兩名來年升至D1作賽

練到嘔仍繼續 只求圓升班夢



口說「不可能」，但一班田徑隊的小伙子還是不斷埋首練習，盼望創造奇蹟。「我們爭勝心比其他人強，會爭取自己的目標，不斷訓練。雖然訓練時會辛苦得嘔吐，但我們依然繼續，為升班這個目標進發。」結果他們不單於去年升上D2，今年更憑著堅毅精神再奪D2總冠軍，成就兩年升兩級的壯舉。

負責男子A Grade 4X400米接力最後一棒的吳愷健（左一），賽後被隊友淋水慶祝。（徐焌然攝）

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冒雨熱血慶祝 「不會再被人看輕」



今年中五的吳愷健，明年將會繼續帶領田徑隊征戰D1，「既然我們有實力升上D1，就不會讓輕言降班，兩年內連升兩級證明我們實力，以後『李求恩』不會再被其他人看輕。」捧起全場總冠軍獎盃後，一班李求恩熱血男兒更冒著大雨，繞場跑了一圈。田徑場上揮灑汗水，熱血創造傳奇，這兩年李求恩的故事好比熱血漫畫的劇情。

捧過全場總冠軍後，李求恩田徑隊無懼大雨，繞場一週慶祝。（徐焌然攝）

由「曳仔」到隊長 吳愷健在田徑場上成長



田徑不僅成為吳愷健的英雄地，更是他成長之路，李求恩紀念中學校長賴炳華可算一路見證，「還記得早年對吳愷健的印象，是他中二時我在旺角遇見他，當時的他可謂『曳仔』一名。但如今他成為隊長，在場上懂得鼓勵隊友，在校內亦成為一名自律的學生，田徑可謂改變了他的性格，令他在人生歷程中進步。」賴炳華為李求恩舊生，他透露校史上，從未試過升上學界D1田徑賽，「我們是一間非常普通，位於黃大仙東頭邨的基層中學，一班學生都沒有想過自己能夠衝出黃大仙，打入港九D1殿堂。」賴校長更點名感謝兩名體育老師孫仲謙及李志偉，表示沒有他們的鞭策，田徑隊不會擁有如此成就。

男子組全場總冠軍—李求恩紀念中學。（徐焌然攝）

女子組全場總冠軍—香港培正中學。（徐焌然攝）

李求恩田徑隊的熱血故事、隊長吳愷健的成長，田徑場上的意義，並不止於獎項之間，更在於如何透過運動成長，成為一個更好的人。滴滴雨點散落，今年學界D2田徑賽讓我們看到田徑場上的光輝。