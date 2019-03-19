【歐國外】簡迪提早赴法國訓練基地　完場僅12小時即向國家隊報到

2020年歐洲國家盃外圍賽在今周上演，而一眾球員戰畢聯賽後，亦紛紛返回國家隊陣營，為今周的賽事備戰。 俄羅斯世界盃冠軍法國隊亦齊集一眾國家隊球員，於法國的集訓基地訓練。根據法國著名體育媒體《隊報》報道，尼高路簡迪在早上6點半已到達，比原定集合時間早5至6小時。

車路士周日英超作客以兩球不敵愛華頓，法國中場簡迪在該仗踢足全場。比賽完結後，簡迪在周一（18日）隨即返回法國國家隊的訓練基地集合，備戰今周鬥摩爾多瓦及冰島的歐洲國家盃外圍賽。

簡迪在周日為車路士戰畢聯賽後，僅12小時便到達法國國家隊的訓練基地報到。（Getty Images）

根據法國著名體育報章《隊報》的報道，簡迪在英國時間周日晚上，鬥愛華頓一役完場僅12小時，便到達法國的訓練基地。據報簡迪到達時間為早上6點半，比集合時間早出5至6小時。

法國隊齊集訓練基地，備戰今周兩場歐國外賽事。（視覺中國）

普巴與麥巴比均獲徵召，他們在訓練時打成一片。（視覺中國）

簡迪今次提早到法國隊報到，事關他在去年11月返回法國隊訓練基地時，因火車延誤而遲到約40分鐘，錯過一節國家隊的訓練，但主帥迪甘斯未有因而動怒，更向簡迪笑言他比火車更快。所以今簡迪特意提早返回法國，以免重蹈覆轍。

早前簡迪的兩名車路士隊友赫臣奧杜爾及羅夫度斯卓克接受訪問時，笑言簡迪時常因遲到而被罰款。簡迪的隊友亦喜愛與他開玩笑，韋利安與雷斯早前在訪問時，亦曾開玩笑指簡迪時常吃「霸王餐」。

簡迪在早上6點半便到達訓練基地，比原定集合時間早數個小時。（視覺中國）

法國在歐洲國家盃外圍賽被編到H組，他們將於香港時間周六深夜作客摩爾多瓦，下周二深夜則主場迎戰冰島；同組對手還有土耳其、阿爾巴尼亞和安道爾。除了簡迪，普巴、基沙文及麥巴比等世界盃奪冠功臣今次均悉數獲召，至於安東尼馬迪爾原本亦獲主帥迪甘斯列入大軍名單，但這名曼聯前鋒因傷退隊，由馬德里體育會的湯馬士林馬補上。

法國23人名單：

門將：艾路拿（PSG）、洛里斯（熱刺）、文丹達（馬賽）

後衛：盧卡斯迪治尼（愛華頓）、派斯奴甘佩比（PSG）、古沙華（PSG）、班捷文柏華特（史特加）、迪積比爾薛迪比（摩納哥）、華拉尼（皇馬）、烏姆迪迪（巴塞）、葛特蘇馬（愛華頓）

中場：尼高路簡迪（車路士）、馬度迪（祖雲達斯）、尼當比利（里昂）、保羅普巴（曼聯）、穆沙施素高（熱刺）

前鋒：京士利高文（拜仁慕尼黑）、費基亞（里昂）、基奧特（車路士）、基沙文（馬德里體育會）、湯馬士林馬（馬德里體育會）、基利安麥巴比（PSG）、泰奧雲（馬賽）

Callum Hudson-Odoi x Ruben Loftus-Cheek 🔥



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