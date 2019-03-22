【足球】阿當莊臣服刑3年後獲釋　父親凌晨駕車接出獄

前英格蘭國腳阿當莊臣（Adam Johnson）今日出獄，凌晨回家。雖然阿當莊臣服刑3年後重獲自由，但他的行動亦有很多限制，例如他不能單獨與4歲的女兒見面。

在當地時間今日（3月22日）凌晨，阿當莊臣的父親駕車到監獄，接31歲的兒子出獄回家。

阿當莊臣在2016年被控性侵犯15歲少女，該少女稱阿當莊臣曾伸手入她內褲中撫摸，之後她為阿當莊臣口交。阿當莊臣否認，只承認曾與該少女接吻。最後，阿當莊臣罪成，被判入獄6年。

阿當莊臣在2016年被控性侵犯15歲少女，被判監6年。（Getty Images/資料圖片）

服役剛過半的阿當莊臣今日獲准出獄，據報他的家人為他籌備派對，在商店購買了「歡迎回家」的氣球。不過，阿當莊臣前途未明朗，相信短期內難重投故業。英國《每日郵報》問過阿當莊臣家附近的職業球會，他們皆無意簽入這名前曼城中場。

阿當莊臣未來的活動將受很多限制，被當局監察，例如他不准與4歲的女兒單獨見面，要有社工在旁。阿當莊臣需要永久居住於他向當局提供的地址，他要得到當局批准才可以工作；如果他要離開英國的話，還要警方審批他的計劃。此外，阿當莊臣亦會留在性罪犯名冊中至少15年。

阿當莊臣的父親駕車到監獄，接31歲的兒子出獄回家。（互聯網）

《每日郵報》續稱，當局亦會檢查阿當莊臣的電話，如果他未經准許刪除電話內的資訊，有機會再度入獄。《衛報》指阿當莊臣要向警方登記銀行資料，而《每日郵報》更指他要交出信用卡，避免他瀏覽收費成人網站。

阿當莊臣在米杜士堡出道，曾效力列斯聯、屈福特、曼城及新特蘭，而在2010至2012年間，他曾12次代表英格蘭出戰國際賽，有兩個入球。