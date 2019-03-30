【麥理浩徑通走3】大埔道漢堡包先到先得　梁笑鳳靠拖鞋上大帽山

沒有水樽，怎樣走完100公里的麥理浩徑？ 首屆「麥理浩徑通走」的參加者梁笑鳳，在沒有盛水器皿之下出發去馬鞍坳，她只能靠路上的水窪及山邊的溪澗補充水分。好不容易，行到鉛礦坳，梁笑鳳的腳腫了，腳趾頭也黑了，連鞋也穿不上，是什麼原因令她堅持下去？

今年是麥理浩徑啟用40周年，《01體育》將會以一系列的報道及活動，去追尋這條全港最長行山徑的故事，讓市民了解麥徑的風光與歷史，回顧在這條100公里山徑上發生過人和事。

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1979年12月9日凌晨，首屆「麥理浩徑通走」進行了三分一，逾半參加者已經退出。

能夠走過第2檢查站企嶺下的人數只餘117人，比起之前一個檢查站（207人）的到達人數少了近百人。在雞公山附近跌倒而撞爛了水樽的梁笑鳳，繼續行程，盡力跟上領隊陳志安的步伐，踏上麥徑第4段。

離開企嶺下，將是麥徑第4段。（顏銘輝攝/資料圖片）

望住馬鞍山的雄壯山勢，沿麥徑登上馬鞍坳。（顏銘輝攝/資料圖片）

梁笑鳳飲地面水窪止渴

極需要喝水的梁笑鳳，就地取材。她憶述：「見到地上有個水窪，是黃泥水，但我見黃泥已經沉澱了，面頭是清的。我就在伏在地上飲，飲了幾口。路上，我一見到地上有水窪就去飲，飲了幾次。如果見到有澗水就飲澗水，總之有什麼水都飲。」

清勁的晚風刮向登山路上的健兒，他們有的走在昂平高原瑟縮，有的剛上到馬鞍坳小歇，有的還在陡峭的石級上掙扎，隊伍之間的差距愈拉愈遠。遠東海上的魚肚白，彷彿告訴他們白天的來臨。另一名完成者、當時29歲的簡志昂說：「除頭一兩段較多人之外，其餘路段大多是自己一個行，或者三四人一起。」

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

梁笑鳳如今仍積極參與行山活動，例如在接受訪問當日，她跟旅行隊「恒友之友」由黃大仙行到葵芳。（顏銘輝攝）

簡志昂現已移居外地，已經很少行山，但不時參加長跑比賽。（由受訪者提供）

快隊在地上留下粉筆字

約早上8時，簡志昂行畢麥徑第4段，來到大老山基維爾營，也是麥理浩徑通走的第3個檢查站。雖然事隔40年，但簡志昂很記得：「我看到地面上有用粉筆寫下，好像是五六個人的名字和時間，相信因為他們通過時，服務站還未有人。」相信他那時不知道，用粉筆在地面寫名的人，比他快10公里，已到大埔道檢查站。

相比起前兩個檢查站三五成群甚至大排長龍，基維爾顯得人煙疏落，每隔一段長時間，才見到一位參加者到站登記。梁笑鳳就記得基維爾有東西吃，「有隊旅行隊在上面煮食，份量都不會太多，好像記得是麵。」《野外》雜誌稱，有支旅行隊的負責人帶家人在基維爾營露營，等候路過的參加者，提供熱湯。

離開基維爾營，踏上第5段麥徑，可以俯瞰九龍景色。（顏銘輝攝/資料圖片）

如今的麥徑每隔500米都有標距柱，其中位於沙田坳的「M101」代表住麥徑半程。（顏銘輝攝/資料圖片）

離開基維爾營，與九龍美景作伴，行至沙田坳，繞過獅子山，遠眺沙田，再登上高457米的畢架山，舊稱煙墩山。《野外》雜誌表示，有年輕人在獅子山附近派了十幾包果汁給參加者。落至大埔道，抵達大會第4個檢查站，至此行程已過半，約為57公里。據資料指，大會在此提供漢堡包及朱古力奶，因為麥徑通走得到大家樂餐廳及子母牌朱古奶贊助。

大埔道有漢堡包及朱古力奶供應

負責帶領大隊前進的行程總領隊陳志安確認：「大埔道的確有漢堡包及朱古力奶，但行得快才有。我就不需要食，而且未必個個適合飲奶類飲品，萬一肚痛肚痾怎麼辦！」打算破英軍紀錄的溫坤華屬於快隊，他說：「遲的那些一定沒有（漢堡包），早到的可能有。」速度較慢的梁笑鳳則表示：「沒有食到，說不定被人吃光了。」記者向大家樂集團查詢，回覆表示已沒有留下相關紀錄。

在《野外》雜誌第42期，有當年首屆麥徑通走的記錄，上面標明在大埔道的檢查站會有朱古力奶及漢堡包供應。（顏銘輝攝）

梁笑鳳保留了當年《南華早報》的剪報影印本，其中左邊那份剪報的下圖，就是梁笑鳳。（顏銘輝攝）

訪問？慢住，你有沒有水？先給我飲！ 梁笑鳳

行至近市區的山路，失去水樽的梁笑鳳找到新「水源」，她說：「我見到啹喀兵巡邏，就問他們可不可以給水我飲，我問了兩隊巡邏兵。」行至城門水塘，缺水缺糧的梁笑鳳遇上記者，她續說：「捱到城門，有個《南華早報》記者問我，可不可以訪問幾句。訪問？慢住，你有沒有水？先給我飲！」

靠城門雪糕車補給糧水

喝完水，訪問過後，梁笑鳳在城門還見到了麥徑上的「綠洲」。雖近40年，但她還興奮地說：「我見到雪糕車，那時不會有水賣，只售紙包飲品。我唯有買4盒紙包飲品，有橙汁、檸檬汁，還有兩個忌廉檳。」

離開城門水塘的水壩，接上麥徑第7段，登上針山及草山，大隊在下午零零落落地抵達鉛礦坳檢查站，最後僅44人順利通過。據《野外》雜誌記載，有一人落針山後抽筋得非常厲害，幸遇上英軍；英軍十分熱情，用軍車將那抽筋的參加者送到鉛礦坳。

登針山的麥徑第7段，十分艱辛。無論是40年前還是現在，都考起很多山友。（顏銘輝攝/資料圖片）

從登針山的路回望城門水塘。（顏銘輝攝/資料圖片）

離開針山後，向草山進發。（顏銘輝攝/資料圖片）

換人字拖上大帽山

剛過針、草兩峰，大帽山在前，梁笑鳳在鉛礦坳都十分掙扎；應該退出，還是繼續？她憶述：「在鉛礦坳，已有放棄的想法，脫了鞋洗腳，舒服一下。10隻腳趾頭全黑，我都知衰，穿新鞋行一定有問題，所以帶多對人字拖。陳志安說沒有女孩子，行吧！那我就繼續，穿人字拖上大帽山。」

「行到田夫仔，又不行了，人字拖夾腳的位置擦傷了，只好穿回跑鞋。我要強行穿，因為腳都踵，腳甲又黑。其實不想穿，腳趾一碰鞋頭就痛。」梁笑鳳還講到她帶了一件秘密武器上山：「我那次帶住枝針去行。（用來做什麼？）刺水泡！腳一有水泡，就用針刺穿，否則磨住的話，水泡很痛。知道行長程，都要有少少準備。」

鉛礦坳如今都是很多山賽的檢查站，例如圖騰跑。（顏銘輝攝/資料圖片）

梁笑鳳年過六十，仍健步如飛，由黃大仙上畢架山，一路都沒有怎麼喘氣。（顏銘輝攝）

梁笑鳳近年仍活躍於山界，不時到外國參賽，在2017香格里拉挑戰賽，她得到50歲組第1名。（由受訪者提供）

2018騰格里沙漠賽，3日行100公里，梁笑鳳取得50歲組第3名。（由受訪者提供）

除了總領隊陳志安的鼓勵，還有一個人的消息激勵住梁笑鳳前進，那人就是她的丈夫楊振德。楊振德同樣是麥徑通走的參加者，但與見步行步的梁笑鳳不同，他目標清晰，要打破英軍紀錄，所以他一直走在梁笑鳳前面。

丈夫消息激勵梁笑鳳堅持

梁笑鳳說：「我每到一個check point都問，他（楊振德）去到什麼地方？見到他還在行，那麼我都繼續行，夫唱婦隨。去到我都不打算行了，但知道他還在前面繼續，那麼我都行吧！」為了追上丈夫的信念，幫助她克服大帽山，朝往屯門的終點。

「針草帽」的艱辛路段也開始分出突擊小組的差距。正當陳志安及梁笑鳳與大隊還在針山及草山時，其丈夫楊振德偕李從發、羅永恒及李炳龍領頭，已於中午12時半抵大帽山頂，接受《南華早報》記者的訪問；至於羅啟義及溫坤華等則落後半小時左右。他們用上15小時多便由北潭涌登上香港之巔大帽山，幾可肯定能夠打破英軍的紀錄。

在最後約30公里的路段，誰會首先衝線？又可以將紀錄推前多少？