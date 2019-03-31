【麥理浩徑通走4】冠軍楊振德終點等8小時　只為妻子衝線後添衣

或者這是麥理浩徑上第一個浪漫故事。 40年前的首屆「麥理浩徑通走」進入最後階段，得悉丈夫楊振德在前努力，梁笑鳳就算缺水缺糧以至腳腫，也堅持下去，夫唱婦隨。至於楊振德完賽後，也不忘仍在路上的太太，趕落屯門市中心購買保暖衣，迎接妻子衝線。

今年是麥理浩徑啟用40周年，《01體育》將會以一系列的報道及活動，去追尋這條全港最長行山徑的故事，讓市民了解麥徑的風光與歷史，回顧在這條100公里山徑上發生過人和事。

上一集回顧：【麥理浩徑通走3】大埔道漢堡包先到先得 梁笑鳳靠拖鞋上大帽山

麥理浩徑的終點在屯門。（資料圖片）

1979年12月9日下午，首屆「麥理浩徑通走」進入尾聲，新的紀錄即將誕生。

楊振德、李從發、羅永恒及李炳龍花15小時由北潭涌行到大帽山頂，之後再無高山險峰。接受《南華早報》記者訪問後，他們飛奔下山，很快就經過了第6個檢查站荃錦公路，踏上麥徑第9段，經過田夫仔，進入第10段，全速向屯門跑去，勢破英軍22小時25分的紀錄。

溫坤華40年前是其中一名打破英軍紀錄的行友，如今是資深的行山隊領隊。（顏銘輝攝）

楊振德加速突圍首先衝線

恒行之友領隊溫坤華本身是突擊小組一員，後來逐漸被楊振德等人拋開。他說：「快到屯門，有幾公里路可以跑，在那4個人當中，楊振德想再快一點，就跑了過去，18小時多就跑到去，其餘3個就慢慢追。」

楊振德完全沒有吃力的表現，奔向終點，以18小時28分首先完成，一下子將紀錄推前近4小時。羅永恒、李炳龍及李從發慢半小時，齊以18小時59分完成。《野外》雜誌報道稱，他們餘力尚多，最後都是一個個奔跑回來。

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溫坤華每星期都會帶隊行山，每到分岔口，都一馬當先而上，不減當年勇。（顏銘輝攝）

溫坤華有份打破英軍紀錄

溫坤華則以21小時18分行完100公里的麥徑，成為11名打破英軍紀錄的參加者之一。「終點在屯門何福堂，那時真的沒有100公里的賽事，外界有人認為我們這班人是摧殘自己的生命。終點沒有很多人歡迎，只有大會的十幾個人等我們。」被問到當年行完100公里累不累，溫坤華笑言：「不覺辛苦，體力充沛，精神又好。」

溫坤華表示他們這班本地行友雖然之前未挑戰過100公里，但當年每個周末行幾十公里都是閒事，所以信心十足，覺得全走麥徑並非難事。他說：「之前未行過100公里，但都行過五十幾六十公里。那時個個星期都長途行山，動輒都四十幾公里，早上八點行到夜晚八點幾，中間可能只休息一個鐘，而且人人都行得快的時候，你就不敢慢。」

陳志安是當年「麥理浩徑通走」的全程總領隊，他向記者大談40年前的故事。（顏銘輝攝）

年過六十的梁笑鳳現在還常常行山及參加比賽，體能相當好，行友們都笑言她外表比真實年齡年輕。（顏銘輝攝）

訪問當日，梁笑鳳輕輕鬆鬆就由黃大仙行上畢架山。（顏銘輝攝）

除了行山，友誼才是重要。 梁笑鳳

慢隊午夜抵達終點

完賽的健兒逐一離開，趕緊回家眠一眠，但冠軍楊振德仍在屯門的終點，等待太太梁笑鳳衝線。天色漸暗，與梁笑鳳同處於尾隊的簡志昂難忘那段彷彿永不走完的路：「約下午6時許，最慢的十多人一起由荃錦公路步入漫長的第9段及第10段。已經過廿多小時不停行走，各人已非常疲倦，而這兩段又好像永遠走不完，真有長夜漫漫入路深之感。」

晚上10時多，麥徑通走全程總領隊陳志安帶大隊抵達屯門，以25小16分完成，再過多個半小時，梁笑鳳及簡志昂等尾隊成員也行畢，時間為26小時49分。當他們到達時，已是午夜。梁笑鳳說：「那時終點只得主辦單位幾個人，記者都走光了，因為太夜。」

梁笑鳳保存了40年前「麥理浩徑通走」的中文剪報。（顏銘輝攝）

梁笑鳳表示，雖然當年報紙的報道稱其24小時10分行完，但她其實以26小時49分完成。（顏銘輝攝）

除了工作人員，還有楊振德在等她，梁笑鳳很記得丈夫的窩心之舉，她：「他是第一個到終點。（有沒有等你？）有呀！有呀！因為天氣幾凍，他特地走去屯門買件衫給我，他知道我只得一件風褸，之後就等我回來。」

梁笑鳳懷孕下完成100公里

她笑言：「他（楊振德）18個鐘行完，我就廿幾個鐘，所以夠時間買完再回來等我。」《野外》雜誌也刊登了一張兩夫婦在終點的合照，附上圖片說明：「伉儷情深，楊振德在終點苦候愛妻梁笑鳳八小時又廿一分。」

梁笑鳳後來發現，她並非一個人行畢全程，原來那時已經懷有小生命。她回憶：「麥徑通走那幾天其實是經期，如果（月經）來了，會不會很麻煩？但去到比賽出發那天，還未到，我就去參加了。其實那時候，原來我已經懷孕，應該懷孕了個多月。比賽的時候未知道，完賽後驗身才發現。」

梁笑鳳收藏了《野外》雜誌第42期；在左下方的那張照片，是她跟楊振德與梁煦華（右）在終點的合照。（顏銘輝攝）

首屆「麥理浩徑通走」的完賽紀錄，只有35人走畢全程。（由陳志安提供）

35人完成麥理浩徑通走

最後，在超過500名參加者中，只有35人完成100公里的麥理浩徑，其中有11人打破英軍紀錄。值得一提的是，能夠行完全程的女將只有兩人，據《野外》記載，楊文娟擊敗50多名女將，是最快到終點的女參加者，梁笑鳳也在差不多同一時間抵達。

麥徑通走主辦單位在1980年1月10日舉行聯歡聚餐晚會，向35名完成者頒發紀念證書及銀盾。陳志安表示：「第一及最尾的獎品都是一樣，有個盾牌，因為我們本身不是比賽。」

「那是我第一次行100公里的路，我是膽粗粗的，其實這班人全部都是膽粗粗。」現在79歲滿頭白髮的陳志安再看當年的完賽名單，一個個舊友的名字出現眼前，他說：「楊振德，當年玩慣跑步，我就沒有玩跑步，只是行山，我到1980年才開始跑步。」當他望到第二個的名字「羅永恒」時，感嘆：「第二這個就自殺了，很年輕就自殺，情緒的問題真的很難以預料。」

陳志安續說：「李炳龍還在，移民了去新西蘭，間中會回來。」當他望到「羅啟義」的名字時，就說得最生龍活虎，「最猛人是這個，現在還有一起行山！羅啟義，他還上過珠峰，現在都有在奇萊山友幫手！」

兩屆「麥理浩徑通走」的完成者，皆會獲得一面盾牌。（顏銘輝攝）

1979年首屆「麥理浩徑通走」的35名完成者，在之後的聯歡晚宴上，都獲頒一面刻上名字的盾牌。（顏銘輝攝）

梁笑鳳在40年前行完「麥理浩徑通走」的紀念盾牌。（由受訪者提供）

麥徑通走只辦兩屆

《野外》雜誌在1980年還舉行了第2屆麥徑通走，陳志安記得參加人數就少得多了，相信很多人都在首屆嚇倒，不敢妄然挑戰100公里的麥徑，「第二年完成的也是差不多人數，都是我們這班行慣山的人才行得完。」不過，這個由《野外》主辦的活動只有兩屆，陳志安解釋：「為何沒有第三年？《野外》梁生（創辦人梁煦華）在政府部門工作，沒有時間，就沒有再舉辦。不過，就有另外一班人搞，1981年就由香港山友育樂協會舉辦，我就跑第一。他們搞了幾年，就到香港旅行界聯會搞。」

其後，毅行者開放予公眾參賽，逐漸普及，成為麥徑上最著名的山賽。發展至今，香港每年山賽沒有一百也有幾十個，不少都途經麥徑。

在秋冬季的每個周末，麥徑之上，總有身穿勁裝的健兒在比賽或訓練，他們認識毅行者、逆走100、香港100、TNF100以至四徑全走，但多少人聽過麥徑通走？

麥徑通走這項麥徑史上首個山賽，彷彿只是老一輩行山客口耳相傳的故事，在40載的年月中逐漸被遺忘……

梁笑鳳（左）及溫坤華相識多年，間中會一起去行山。（顏銘輝攝）

梁笑鳳在1997年曾參與毅行者，4個女孩子去參賽，但只有3個到終點，有一個不舒服退出。（顏銘輝攝）

後記：昔日戰友聚首參加毅行者

對於當年的完成者而言，他們畢生都不會忘記，而且還想間中回味當年的感覺。陳志安說：「聽聞有人計劃趁40周年組隊參加毅行者，由我主持開步禮，他們的構思是這樣。難得過了40年還有人行得！」

真的是十分巧合，採訪前全不知情，今次訪問的另外3位前輩溫坤華、梁笑鳳及簡志昂剛巧打算組隊參加毅行者。溫坤華說：「有一兩個是時常聯絡，現在還有一起玩，當然有些就已經沒有玩，再找到個已經移民了的簡生，他說今年11月回來香港一起參加。大家都說沒有問題，最緊要時間鬆一點。」

溫坤華笑言：「很多都一把年紀，都做得別人阿爺了，如果有什麼意外，真的擔當不起！」梁笑鳳則說：「不會給自己太大壓力，最緊要4個人一起完成。除了行山，友誼才是重要。」